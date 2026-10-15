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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل في اتحاد الكرة.. التخصصات والشروط المطلوبة للتقدم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قسم الخدمات

​أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وذلك ضمن خطته لتطوير وتدعيم الهيكل الإداري والتقني بالكوادر المؤهلة.  

​الوظائف المعلنة والشروط المطلوبة

​1. محاسب (كود الوظيفة: 2701)

​الشروط المطلوبة:

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة إنبى وبيراميدز بدورى الكرة النسائية
  • ​الحصول على بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال تخصص المحاسبة.
  • ​خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.  
  • ​إجادة تامّة لاستخدام برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.  
  • ​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.  

​2. مسؤول مشتريات (كود الوظيفة: 2702)

اتحاد الكرة

​الشروط المطلوبة:

  • ​خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات والمناقصات والتعاقدات.  
  • ​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.  

​3. مسؤول شؤون اللاعبين (كود الوظيفة: 2703)

اتحاد الكرة

​الشروط المطلوبة:

  • ​خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في العمل على نظام TMS الخاص بانتقالات اللاعبين.  
  • ​يُفضل أن يكون المتقدم من خريجي كليّة الحقوق.  
  • ​إجادة تامّة لاستخدام برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.  
  • ​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.  
اللجنة الفنية في اتحاد الكرة

​4. أخصائي تكنولوجيا المعلومات IT (كود الوظيفة: 2704)

​الشروط المطلوبة:

  • ​الحصول على مؤهل جامعي مناسب في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الحاسبات أو ما يعادلها.  
  • ​خبرة عملية في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، والقدرة على تشخيص المشكلات التقنية وحلها ومتابعة أعمال الصيانة.  
  • ​إجادة التعامل مع أنظمة التشغيل وبرامج الحاسب الآلي والشبكات.  
اتحاد الكرة
  • ​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.  

​طريقة وموعد التقديم

و​على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المخصص: [email protected]، وذلك في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026، مع ضرورة كتابة كود الوظيفة المتقدم إليها في عنوان البريد الإلكتروني.

اتحاد الكرة

فرص عمل جديدة لسائقين الدرجة الأولى بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع"

وكانت ​أعلنت شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

اتحاد الكرة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

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