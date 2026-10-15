فرص عمل في اتحاد الكرة.. التخصصات والشروط المطلوبة للتقدم

​أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، وذلك ضمن خطته لتطوير وتدعيم الهيكل الإداري والتقني بالكوادر المؤهلة.

​الوظائف المعلنة والشروط المطلوبة

​1. محاسب (كود الوظيفة: 2701)

​الشروط المطلوبة:

​الحصول على بكالوريوس تجارة أو إدارة أعمال تخصص المحاسبة.

​خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

​إجادة تامّة لاستخدام برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

​2. مسؤول مشتريات (كود الوظيفة: 2702)

​الشروط المطلوبة:

​خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات والمناقصات والتعاقدات.

​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

​3. مسؤول شؤون اللاعبين (كود الوظيفة: 2703)

​الشروط المطلوبة:

​خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في العمل على نظام TMS الخاص بانتقالات اللاعبين.

​يُفضل أن يكون المتقدم من خريجي كليّة الحقوق.

​إجادة تامّة لاستخدام برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

​4. أخصائي تكنولوجيا المعلومات IT (كود الوظيفة: 2704)

​الشروط المطلوبة:

​الحصول على مؤهل جامعي مناسب في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الحاسبات أو ما يعادلها.

​خبرة عملية في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، والقدرة على تشخيص المشكلات التقنية وحلها ومتابعة أعمال الصيانة.

​إجادة التعامل مع أنظمة التشغيل وبرامج الحاسب الآلي والشبكات.

​ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

​طريقة وموعد التقديم

و​على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المخصص: [email protected]، وذلك في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026، مع ضرورة كتابة كود الوظيفة المتقدم إليها في عنوان البريد الإلكتروني.

فرص عمل جديدة لسائقين الدرجة الأولى بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع"

وكانت ​أعلنت شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.