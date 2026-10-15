"النقل" تعلن عن وظائف لسائقين بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع".. الشروط

​أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

​أماكن تلقي الطلبات والاستعلام

و​حددت الشركتان مقرات رسمية لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام، وهي كالتالي:

​المقر الرئيسي: ٤ شارع يوسف عباس – مدينة نصر. ​فرع أسيوط: حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.

​أرقام التواصل والاستفسار

و​لتسهيل التواصل على المتقدمين والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد وشروط التشغيل، خصصت الشركتان الأرقام التالية:

​01101763299 - ​01001145307 - ​011590000632

إدارة القوافل العلاجية تعلن عن فتح باب التعاقد لـ 120 سائقاً لعياداتها المتنقلة

وكانت ​أعلنت إدارة القوافل العلاجية بقطاع الطب العلاجي عن فتح باب التقديم للتعاقد مع عدد 120 سائقاً للعمل على عياداتها المتنقلة. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز وتطوير خدمات القوافل الطبية وتوفير الكوادر اللازمة لتيسير انتقالها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

​الشروط الأساسية للتقديم

​وضعت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

​أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

​أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

​ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً.

​ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

​أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة درجة أولى أو درجة ثانية سارية.

​أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

​أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية.

​أن يكون غير متعاقد مع أي جهة حكومية أخرى أثناء التقديم وليس من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

​اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

​اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن تجاوز الاختبارات المقررة.

​المستندات المطلوبة للتقديم

و​يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات الآتية:

​صورة ضوئية من رخصة القيادة.

​صورة ضوئية من البطاقة الشخصية سارية (الوجهين).

​شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

​صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

​صحيفة حالة جنائية موجهة للإدارة.

​طرق التقديم وتسليم الأوراق

و​لتسهيل إجراءات التقديم، أتاحت الإدارة طريقتين للمتقدمين:

​التقديم الإلكتروني: عبر رفع الأوراق المطلوبة على الرابط المخصص: https://forms.gle/AJ1qSsEauyKYghMV7

​التقديم اليدوي: تسليم الأوراق باليد في مقر إدارة القوافل العلاجية بمبنى الإدارة العامة للأشعة (1053 كورنيش النيل، بجوار المعهد القومي للأورام).