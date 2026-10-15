قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل
محمد الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
"النقل" تعلن عن وظائف لسائقين بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع".. الشروط
بأشد العبارات .. حماس تدين إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح سفارة لها في القدس
زاد العزة 296.. الهلال الأحمر يواصل مد أهالي غزة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة
سيدات الأهلي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد .. وفتحي سند يُهنئ الفريق
وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة الصومال وترفض المساس بسلامة أراضيه
البنك المركزي: 55% زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر في أول 6 شهور من العام المالي الماضي
البحرية الأوكرانية تزعم تدمير 6 قاذفات مقاتلة روسية من طراز «سو-34 إم»
التضامن: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية
الرئيس السيسي: لازم نقارن نفسنا بالدول التانية ونعرف إحنا وصلنا لفين
ميمي جمال: استعد لإجراء عملية جراحية الآن.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

"النقل" تعلن عن وظائف لسائقين بشركتي "إيجي باص" و"النيل لنقل البضائع".. الشروط

النقل
النقل
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة "إيجي باص" بالتعاون مع شركة "النيل لنقل البضائع" عن فتح باب التوظيف للحصول على فرص عمل جديدة، طالبةً انضمام كوادر بشرية متخصصة لشغل وظيفة سائقين درجة أولى للعمل على خطوط التشغيل المختلفة التابعة للشركتين.

​تفاصيل والشروط العامة للوظيفة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق العمل وتدعيم أساطيل النقل والتشغيل، حيث تتيح الفرصة أمام السائقين أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل وفق الشروط والضوابط التي وضعتها إدارة الشركتين.

اتوبيسات النصر

​أماكن تلقي الطلبات والاستعلام

و​حددت الشركتان مقرات رسمية لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام، وهي كالتالي:

  1. ​المقر الرئيسي: ٤ شارع يوسف عباس – مدينة نصر.
  2. ​فرع أسيوط: حي الأربعين، بجوار مدرسة الزخرفية الصناعية.
اتوبيسات المؤتمر

​أرقام التواصل والاستفسار

و​لتسهيل التواصل على المتقدمين والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمواعيد وشروط التشغيل، خصصت الشركتان الأرقام التالية:

​01101763299 - ​01001145307 - ​011590000632

إدارة القوافل العلاجية تعلن عن فتح باب التعاقد لـ 120 سائقاً لعياداتها المتنقلة

اتوبيسات المؤتمر

وكانت ​أعلنت إدارة القوافل العلاجية بقطاع الطب العلاجي عن فتح باب التقديم للتعاقد مع عدد 120 سائقاً للعمل على عياداتها المتنقلة. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز وتطوير خدمات القوافل الطبية وتوفير الكوادر اللازمة لتيسير انتقالها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

​الشروط الأساسية للتقديم

اتوبيسات السوبر جيت

​وضعت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

​أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

​أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

​ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاماً.

اتوبيسات السوبر جيت

​ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

​أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة درجة أولى أو درجة ثانية سارية.

​أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

​أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية.

اتوبيسات شركة النصر

​أن يكون غير متعاقد مع أي جهة حكومية أخرى أثناء التقديم وليس من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

​اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

​اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن تجاوز الاختبارات المقررة.

​المستندات المطلوبة للتقديم

اتوبيسات السوبر جيت

و​يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات الآتية:

  • ​صورة ضوئية من رخصة القيادة.
  • ​صورة ضوئية من البطاقة الشخصية سارية (الوجهين).
  • ​شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.
  • ​صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
  • ​صحيفة حالة جنائية موجهة للإدارة.
اتوبيسات لجامعة مطروح

​طرق التقديم وتسليم الأوراق

و​لتسهيل إجراءات التقديم، أتاحت الإدارة طريقتين للمتقدمين:

​التقديم الإلكتروني: عبر رفع الأوراق المطلوبة على الرابط المخصص: https://forms.gle/AJ1qSsEauyKYghMV7

​التقديم اليدوي: تسليم الأوراق باليد في مقر إدارة القوافل العلاجية بمبنى الإدارة العامة للأشعة (1053 كورنيش النيل، بجوار المعهد القومي للأورام).

وظائف سائقين إيجي باص النيل لنقل البضائع فرص عمل وزارة النقل وظائف شاغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

الزيوت

ليس للاستخدام الآدمي.. التموين تكشف ضوابط جمع الزيوت المستعملة

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2027 متوافرة في مصر

سيارات جديدة 2027 تبدأ من 665 ألف جنيه

وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

حدث أبل المرتقب في 27 أكتوبر.. وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

كيا سيلتوس موديل 2027

سعر ومواصفات كل فئات كيا سيلتوس 2027 .. صور

بالصور

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد