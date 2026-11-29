كشف الإعلامي أحمد شوبير عن السيناريوهات المنتظرة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بشأن ملف المدير الفني الجديد، في ظل تولي سامي قمصان المسؤولية الفنية بشكل مؤقت.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن استمرار سامي قمصان في تحقيق نتائج وأداء جيد قد يدفع إدارة الأهلي إلى التريث في اختيار المدير الفني الجديد، ومنحه فرصة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي قد يتجه إلى تثبيت سامي قمصان في منصب المدير الفني، مع إغلاق ملف عودة السويسري مارسيل كولر نهائيًا، حال سارت الأمور بشكل جيد.

وأشار شوبير إلى أن هناك سيناريو آخر يتمثل في حسم مفاوضات عودة كولر سريعًا، بينما قد تتعثر الأمور تمامًا بسبب الشروط الجزائية، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى داخل القلعة الحمراء.