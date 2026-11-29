خيّم الحزن والأسى على أهالي قرية كوم النصر التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، عقب وفاة شاب في حادث مأساوي، إثر سقوط دراجته النارية في ترعة المحمودية، أثناء توجهه في رحلة علاج.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وأصدقاء الشاب، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن صدمتهم لفقدانه في حادث أليم، ومؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بين الجميع.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث حرص الأهالي على تقديم واجب العزاء لأسرته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتجدد الحادث المأساوي مطالب الأهالي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطرق والمناطق المحيطة بالترع، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.