الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ في حواره لـ«صدى البلد»:

السادات ضحّى بحياته من أجل السلام.. وتكريم الكونجرس انتصار لرسالته

الميدالية الذهبية للكونجرس وسام يضاف إلى تاريخ بطل الحرب والسلام

ميدالية الكونجرس تذكير لقادة العالم بحماية حقوق الشعوب ومقدرات الدول

كورونا حالت دون إقامة مراسم تكريم السادات في موعدها.. والاحتفالية جاءت في توقيتها

السادات امتلك شجاعة تغيير واقع الشرق الأوسط.. ورؤيته لا تزال حاضرة عالميا

زيارة القدس وضعت السادات في مصاف صناع التحولات التاريخية بالشرق الأوسط

لجنة متخصصة لبحث تحويل فيلا الزعيم الراحل إلى متحف عالمي بمباركة الرئيس السيسي

السادات لم يُفرج عن الإخوان لمواجهة اليساريين .. والواقعة جرى توظيفها سياسيًا

رؤية السادات لم تقتصر على السياسة.. ومشروعه الاقتصادي لم يأخذ حقه من الدراسة

السادات وضع تصورات للتنمية الاقتصادية عبر المدن الجديدة واستصلاح الأراضي

كامب ديفيد لم تكن قرارًا عابرًا.. والسادات استشرف مستقبل المنطقة

قراءة تاريخ السادات تمنح الأجيال الجديدة نموذجًا يُحتذى به

إرث السادات يوجه نداءً للعالم لإعلاء قيم السلام والاستقرار

بعد 45 عامًا على رحيله، لا يزال الرئيس الراحل محمد أنور السادات حاضرًا في ذاكرة التاريخ، وتأتي الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لتعيد تسليط الضوء على مسيرة رئيس اتخذ قرارات فارقة غيّرت وجه المنطقة، و وضعت مصر في قلب معادلاتها السياسية.

«عاش من أجل السلام.. ومات من أجل المبادئ».. لم تكن مجرد عبارة نُقشت على وجه الميدالية، بل رسالة تختزل جانبًا كبيرًا من سيرة السادات وإرثه السياسي.

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ خلال حواره لـ«صدى البلد»:

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد»، يتحدث الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن كواليس هذا التكريم، ورحلة الميدالية من صدور التشريع الأمريكي عام 2018 إلى تسليمها في نوفمبر 2026، ودلالات هذا الاعتراف الدولي ، ومصير مقتنيات الزعيم الراحل ومشروع تحويل فيلته الكائنة بمحافظة الجيزة إلى متحف عالمي ، بعد عقود من رحيل صاحب الإنجاز، الذي سيظل دائمًا وأبدًا في ذاكرة التاريخ بطلًا للحرب والسلام.

و إلـــى نـــص الـحـــوار :

-كيف استقبلت أسرة السادات خبر منحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي بعد 45 عامًا على رحيله؟ و ماذا يعني لكم هذا التكريم؟



بالتأكيد، شعرنا بسعادة غامرة وفخر واعتزاز كبيرين بهذا التكريم، خاصة أنه يأتي بعد مرور 45 عامًا على رحيل الرئيس الراحل أنور السادات، و يحمل تقديرًا لمكانته التاريخية بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، وهي أعلى وسام مدني يمنحه الكونجرس الأمريكي.



هذا التكريم لا يمثل مصدر فخر لأسرة الرئيس السادات فحسب، بل لكل مصري يعتز برسالة السلام التي آمن بها الرئيس الراحل، وضحّى بحياته من أجل إرساء دعائمها، لتظل مصر دائمًا وأبدًا واحة للأمن والسلام والاستقرار.



- لماذا استغرق تسليم الميدالية 8 سنوات منذ إقرار التشريع الأمريكي عام 2018؟



في الحقيقة، لا يمكن وصف ما حدث بالتأخير، فإقرار التشريع وتسليم الميدالية لم يستغرقا ثماني سنوات، وإنما نحو 4 سنوات فقط .

وشهدت تلك الفترة ظروفًا استثنائية، و في مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب عدد من الظروف التي حالت دون إقامة مراسم التكريم في توقيتها السابق، ولم يكن الوقت آنذاك مناسبًا لإتمام هذه المناسبة بالشكل الذي يليق بها.



وأعتقد أن إقامة التكريم في هذا التوقيت جاء في محله تمامًا، خاصة أننا نعيش مرحلة يشهد فيها العالم العديد من الحروب والصراعات، وهو ما يجعل رسالة هذا التكريم أكثر أهمية وتأثيرًا.



الميدالية لا تحمل مجرد تقدير تاريخي للرئيس السادات، وإنما تجسد رسالة واضحة تدعو إلى إعلاء قيمة السلام، وتوجه نداءً إلى قادة العالم بضرورة الحفاظ على حقوق شعوبهم ومقدرات دولهم، وإدراك أن السلام هو الأساس الذي لا يمكن تحقيق التنمية أو إرساء الاستقرار للشعوب من دونه.



- من اختار المهندس جمال السادات ليتسلم الميدالية ؟ و هل جرت مشاورات داخل الأسرة لاختيار تمثيل الأسرة في واشنطن ؟

لم تكن هناك حاجة إلى مشاورات أو ترتيبات خاصة لاختيار من يتسلم الميدالية، فالمهندس جمال السادات هو الشقيق الأكبر، ويُعد حاليًا كبير الأسرة، ومن الطبيعي أن يتولى تسلم هذا التكريم الرفيع، وأن يلقي الكلمة نيابة عن الأسرة في هذه المناسبة المهمة.



كما أن جميع أفراد الأسرة كانوا حاضرين، وشارك الأشقاء في الاحتفالية التي جاءت رائعة بكل المقاييس، وشهدت كلمة مميزة ومؤثرة من المهندس جمال السادات، عبّر خلالها عن مشاعر الأسرة وتقديرها لهذا التكريم.

- الميدالية تحمل صورة الرئيس السادات، وعلى وجهها الآخر النصب التذكاري للجندي المجهول وعبارة «عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ».. ماذا تعني لكم هذه العبارة؟ وهل ترون أنها تختصر مسيرة الرئيس الراحل؟

بالتأكيد، فهذه العبارة تحمل دلالة عميقة، لا سيما أنها العبارة التي أوصى الرئيس الراحل أنور السادات بأن تُكتب على قبره، وطلب أن تظل شاهدة على المبادئ التي آمن بها والرسالة التي عاش من أجلها.



والحقيقة أن ما شهدناه من تقدير كبير للرئيس السادات، وما استمعنا إليه من كلمات خلال الاحتفالية، سواء من رئيس الكونجرس الأمريكي أو أعضاء الكونجرس، يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

هذا التقدير يعكس مكانة الرئيس الراحل وما تركه من أثر في التاريخ، كما يؤكد أن رسالته ومبادئه لا تزال حاضرة رغم مرور عقود على رحيله.



- هل كشفت إجراءات التكريم عن معلومات جديدة بشأن مكانة السادات لدى صناع القرار الأمريكي؟



هذه الاحتفالية كشفت عن حجم التقدير الذي تحظى به رؤية الرئيس الراحل أنور السادات، ليس فقط لدى صناع القرار في أمريكا، وإنما على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق ببعد نظره وشجاعته في تبني رؤى مختلفة لتغيير واقع منطقة الشرق الأوسط.



ولعل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السادات إلى " القدس " أحدثت صدى عالميًا غير مسبوق، ويمكن تشبيه حجم الاهتمام العالمي الذي صاحبها بأحداث تاريخية فارقة، كـ وصول أول إنسان إلى سطح القمر، إذ تابع العالم بأسره هذه الخطوة التي مثلت تحولًا كبيرًا في مسار الصراع بالمنطقة، وطرحت فكرًا مختلفًا للتعامل معه.



الرئيس السادات لم يكن مجرد صاحب رؤية مختلفة، بل امتلك الشجاعة والإرادة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، ونجح في تحقيق السلام من خلال إظهار الحق والدفاع عن المصالح الوطنية المصرية، وهو ما يجعل تجربته حاضرة في الذاكرة العالمية حتى اليوم.

-بعد هذا التكريم الدولي، هل هناك نية للإفراج عن بعض المذكرات أو المقتنيات الخاصة بالزعيم الراحل ؟



لدينا بالفعل متحف عائلي خاص بالرئيس الراحل أنور السادات، يضم عددًا كبيرًا من مقتنياته الشخصية، إلى جانب أرشيف متكامل يحتوي على وثائق وكلمات وخطابات مسجلة للرئيس الراحل، إلا أنه ليس مفتوحًا للجمهور بصورة دائمة.



لكن هناك تطورًا جديدًا أود الكشف عنه، وهو أن المهندس جمال السادات تحدث مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء متحف كبير يليق بتاريخ الرئيس الراحل ومكانته، داخل فيلا السادات بمنطقة الجيزة.



وقد جرى التوافق على تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تحويل الفيلا إلى متحف عالمي ومزار تاريخي، يليق بقيمة هذا الرجل العظيم وتاريخ مصر، وذلك بمباركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونحن نأمل أن يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لإتاحة جانب أكبر من تاريخ الرئيس السادات ومقتنياته أمام الأجيال الجديدة والزائرين، بما يحفظ هذا الإرث الوطني والتاريخي للأجيال القادمة.

-هل ستظل ميدالية الكونجرس الذهبية المهداة للزعيم الراحل بحوزة الأسرة؟ أم هناك نية لوضعها بمتحف السادات؟



الميدالية موجودة حاليًا بحوزة الأسرة، إلى أن ندرس الخيار الأنسب بشأن مكان عرضها، سواء في المتحف العائلي الموجود حاليًا أو في المتحف الجديد المزمع إنشاؤه.

وهذه أمور يمكن مناقشتها خلال الفترة المقبلة، لكنني أميل بالطبع إلى أن تكون الميدالية ضمن مقتنيات المتحف الجديد، ليضم هذا الرمز المهم من تاريخ الرئيس الراحل.



ونأمل، بإذن الله، أن يكون المتحف الجديد صرحًا مشرفًا لكل المصريين، ويليق بتاريخ الرئيس أنور السادات ومكانته.



- تكريم الرئيس السادات جاء في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا وصراعات متزايدة ، وفي ظل ما يتعرض له قطاع غزة.. كيف كان الرئيس الراحل سيتعامل مع هذه التطورات لو امتد به العمر وشهد ما يحدث اليوم؟

أرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى، على مستوى السياسة الخارجية، النهج ذاته والفكر نفسه الذي آمن به الرئيس الراحل أنور السادات، من حيث الثبات على المبادئ المصرية التي لم تتغير تجاه القضية الفلسطينية، والتي طالما نادى بها الرئيس السادات.



وأعتقد أن الرئيس السيسي نجح في وضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتعامل مع تطوراتها انطلاقًا من ثوابت الموقف المصري، ونحن فخورون بالسياسة المصرية في هذه المرحلة، وبما تعكسه من تمسك بحقوق الشعب الفلسطيني والمبادئ الوطنية المصرية.

- ماردكم على الرواية القائلة إن: “ السادات أحرج الإخوان من السجون لمواجهة التيار اليساري والناصري”؟



هذا الكلام مغلوط و غير صحيح، وأعتقد أن هناك عددًا من الذين عاصروا تلك المرحلة تحدثوا عن حقيقة هذه الوقائع و أدلوا بدلوهم وأوضحوا ملابساتها التاريخية.



فالرئيس السادات لم يُصدر قرار العفو عن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف استخدامها في مواجهة التيار اليساري أو الناصري، كما يُروج البعض.



وتعود خلفية الأمر إلى أن عددًا من قيادات الإخوان المسلمين وغيرهم في قضايا مختلفة، كانت قد صدرت بحقهم أحكام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استنادًا إلى قانون أصدرته محكمة الثورة لمحاكمتهم.



وبعد فترة من تولي الرئيس السادات الحكم، جرى الطعن على هذه الأحكام، وكان من شأن قبول الطعن إبطال القانون، بما قد يترتب عليه الإفراج عن أعداد من جماعة الإخوان ، و بعض المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.



وفي ذلك الوقت، كان عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة، من بينهم حسين الشافعي وأحمد إبراهيم، ضمن المجموعة التي تقدمت بالطعن، استنادًا إلى عدم صحة توقيعاتهم على القانون.

وأمام هذه الملابسات، رأت الدولة، وبناءً على نصائح قُدمت للرئيس السادات، أن إصدار عفو عاجل عن هؤلاء المحكوم عليهم هو الخيار الأمثل الذي يجنب البلاد تداعيات إبطال القانون وما قد يترتب عليه من إفراج واسع عن أعداد كبيرة من المتهمين في قضايا مختلفة، كان من بينهم عدد من قيادات الإخوان المسلمين.



لكن جرى لاحقًا توظيف هذه الواقعة سياسيًا، وروّج بعض القوميين والناصريين لرواية مفادها “ أن الرئيس السادات أفرج عنهم بهدف خلق توازن سياسي ومواجهة التيارات الأخرى”، وهي رواية لا تعكس حقيقة الملابسات التي صاحبت هذا القرار.

- لو امتدت حياة السادات ولم تنجح عملية اغتياله.. ما أول قرار كان سيتم اتخاذه ضد الجماعات الإسلامية ؟

أتصور أن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية تؤمن بأهمية وجود جميع أطياف المجتمع المصري، وإتاحة الفرصة أمامها لممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية في إطار من الحرية.



وأعتقد أنه لو امتد به العمر، لكرّس جانبًا كبيرًا من جهده لتعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ الحريات، انطلاقًا من إيمانه بأن الشعب المصري يستحق أن يشعر بقيمته وقدرته على المشاركة والتأثير في مرحلة ما بعد السادات.



- بعد مرور 45 عامًا على اغتياله، كيف ترى تقييم التاريخ لقرارات السادات، خاصة حرب أكتوبر واتفاقية السلام؟

الحقيقة أنني سعيد بهذا السؤال؛ لأن مرور الوقت يؤكد يومًا بعد يوم، قيمة وعظمة الرئيس الراحل أنور السادات، سواء في قراراته السياسية ورؤيته الاستراتيجية، أو في مواقفه الإنسانية التي لا تقل أهمية عن مواقفه السياسية.



وأعتقد أن السنوات المقبلة ستكشف المزيد عن جوانب مهمة في شخصية الرئيس السادات ورؤيته، لا سيما الجوانب التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام أو الدراسة.



وسبق أن طُرح عليّ سؤال في أحد اللقاءات عن الجوانب المسكوت عنها في رؤية الرئيس السادات، وأشرت وقتها إلى رؤيته الاقتصادية التي لم تأخذ حقها من النقاش والتحليل.



فالرئيس السادات لم تكن رؤيته مقتصرة على السياسة أو إدارة الصراع فحسب ، بل امتدت إلى التنمية الاقتصادية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، ومحاولات استصلاح الأراضي، وغيرها من المشروعات والتوجهات التي استهدفت فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري.



وأرى أن هذه الجوانب تستحق قراءة أعمق، حتى تتضح للأجيال القادمة أبعاد رؤيته ومشروعه لمستقبل مصر.

- بعض الأصوات مازالت تنتقد اتفاقية " كامب ديفيد" ما ردك عليهم بعد اعتراف أكبر مؤسسة تشريعية عربية أن السادات سابق عصره ؟



الاعتراف الحقيقي بمدى بُعد نظر الرئيس السادات يمتد إلى ما نشهده اليوم على الساحة العربية.



فالتوجهات العربية نحو إبرام اتفاقيات السلام، وما يُعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، تؤكد أن الرئيس السادات كان سابقًا لعصره بأكثر من 40 أو 50 عامًا، وأن رؤيته كانت تستشرف تحولات المنطقة قبل عقود.



و بالتأكيد، لا يمكننا أن نختلف مع جوهر الرؤية التي تبناها الرئيس السادات، أو مع ما وصلت إليه مصر من نتائج في هذا المسار، فلولا هذا النهج، لربما كان وضع مصر اليوم مختلفًا تمامًا، وربما واجهت مصيرًا مشابهًا لما تشهده دول أخرى في المنطقة، مثل سوريا، وغيرها من الدول التي لا تزال تعاني من الاحتلال والصراعات.

- بعد مرور 45 عامًا على اغتياله، كيف ترى تقييم الأجيال الجديدة لشخصية السادات وقراراته التاريخية؟ وما الرسالة التي تتمنى أن يعرفها الشباب عنه؟

أتمنى من شباب اليوم أن يتعمقوا في قراءة سير الشخصيات التي أثرت في تاريخ مصر، وأن يسعوا إلى فهم مواقفها وقراراتها في سياقها التاريخي.



فالتعرف على هذه الشخصيات، يعزز مشاعر التقدير والاحترام، ويقدم للأجيال الجديدة نماذج ملهمة يُمكن الاقتداء بها.



وأعتبر الرئيس الراحل أنور السادات واحدًا من هذه النماذج التي تستحق أن يتوقف الشباب أمامها الشباب، وأن يقرأوا تاريخه ويتأملوا ما بين السطور في مسيرته ومواقفه، ليكتشفوا أبعاد شخصيته ويستلهموا من تجربته.

السادات رجل عظيم، وأتمنى أن يكون تاريخه مصدر إلهام لكل شاب يسعى إلى فهم تاريخ وطنه وصناعة مستقبله.

-إذا أردت تلخيص الرسالة التي يحملها تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات في عبارة واحدة، فماذا ستكون؟

أرى أن الرسالة الأهم من تكريم الكونجرس للرئيس الراحل أنور السادات هي" تجديد الدعوة إلى السلام " في ظل ما يشهده العالم حاليًا من حروب وصراعات وأزمات ألقت بظلالها على حياة الشعوب، وجعلت الأوضاع أكثر صعوبة واضطرابًا.

آن الأوان لأن ينتصر العالم لقيم السلام والاستقرار، وأن تتجه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، بعيدًا عن الصراعات التي تستنزف مقدرات الدول وتهدد مستقبلها.

فالسلام ليس مجرد شعار، بل ضرورة أساسية لبناء الأوطان وضمان حياة أفضل لشعوبها.