بدأت محكمة جنح قصر النيل ، نظر جلسة مُحاكمة المتهمين واقعة اقتحام مكتب الفنان أحمد مجدي والتعدّى عليه .

تفاصيل الواقعة

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم، في تاريخ سابق، بدائرة قسم قصر النيل، دخل بطريق الكسر إلى مكان معد لحفظ المال، وهو مقر الشركة محل الواقعة، والمملوك للمجني عليه الفنان أحمد مجدي، والذي يقع في حيازته، قاصدًا ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالأوراق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به الفنان أحمد مجدي ضد مؤجر معدات وأجهزة تصوير ونجار، على خلفية خلافات بينهما بشأن معدات وأدوات إضاءة سينمائية، واتهامهما بدخول مقر الشركة وإتلاف محتوياته.