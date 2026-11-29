أكد محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لا تملك تغيير أوجه التبرعات والمساهمات المقدمة لأسر ضحايا ومتضرري حادث الطريق الدائري بالوراق، مشددًا على أن كل مساهمة يتم توجيهها وفق الغرض الذي حدده المتبرع، وبما يتفق مع الضوابط القانونية والإجراءات المالية المنظمة للصرف.

وأوضح عبدالمنعم- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن جانبًا من الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستند إلى افتراضات غير دقيقة بشأن إدارة التبرعات، دون التمييز بين صور الدعم المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الأموال باعتبارها مخصصة للمستحقين، ولا يجوز توجيهها إلى أغراض أخرى بخلاف ما قُدمت من أجله.

وأشار إلى أن المساهمات المقدمة لدعم أسر ضحايا ومتضرري حادث الوراق تتنوع وفقًا لما يحدده مقدموها، موضحًا أنه إذا كان جزء من الدعم المقدم من القطاع المصرفي قد خُصص في صورة شهادات استثمار، فإن هذه الصورة حددتها الجهات المقدمة للدعم، ولم تكن قرارًا من وزارة التضامن الاجتماعي، التي تلتزم بتوجيه كل مساهمة وفق الغرض الذي خُصصت من أجله، دون تغيير طبيعتها من تلقاء نفسها.

وأضاف أن المساهمات النقدية ستصل إلى المستحقين في صورة تحويلات بنكية، فيما يُتاح للمستفيدين من السيارات المقدمة ضمن أوجه الدعم الاختيار بين الحصول على السيارة أو قيمتها المالية، بينما تُنفذ المساهمات المخصصة لرحلات العمرة وفق الغرض الذي حدده مقدموها، مؤكدًا أن كل مساهمة ستصل إلى مستحقيها بالصورة المخصصة لها.

وفيما يتعلق بإجمالي التبرعات.. أوضح المستشار الإعلامي أن تحديد القيمة النهائية للمبالغ الواردة يتطلب استكمال إجراءات التسوية والمقاصة المصرفية، خاصة أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية للبنوك، مشيرًا إلى أن المبالغ المعلنة تباعًا تعكس ما جرى الإعلان عنه من مساهمات، بينما يتطلب حصر التحويلات الفعلية استكمال الإجراءات البنكية اللازمة.

وأوضح عبدالمنعم، أن اشتراط تقديم إعلام الوراثة لصرف المستحقات المالية لأسر الضحايا يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على الحفاظ على حقوق الورثة الشرعيين، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن استيفاء المستندات القانونية اللازمة يستهدف صون حقوق جميع الورثة، وضمان توزيع المستحقات وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك. كما يجري التحقق من ملكية السيارات المتضررة لتحديد أصحاب الحق في الحصول على التعويضات المخصصة لها.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي، التزمت منذ وقوع الحادث بالإعلان عن المساهمات المقدمة لأسر الضحايا والمصابين والمتضررين، مشيرًا إلى أن إجمالي المساهمات المعلن عنها بلغ نحو 400 مليون جنيه، وأن التعامل مع هذا الإجمالي يجب أن يراعي تنوع صور الدعم المقدمة، وعدم اختزالها في صورة واحدة من المساهمات.

واختتم عبدالمنعم تصريحاته بالتأكيد أن الوزارة ستواصل الإعلان عن تفاصيل المساهمات وأوجه توزيعها، وصولًا إلى إعلان الحصيلة النهائية وكيفية صرفها للمستحقين، مشددًا على أن الشفافية تقوم على إعلان الأرقام وتوثيق الإجراءات والالتزام بأوجه الصرف المحددة، بما يحفظ حقوق أسر الضحايا والمصابين والمتضررين.