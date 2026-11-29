اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، التصفيات النهائية لمسابقة «الأصوات الندية» في الابتهال والأذان، التي أُقيمت بمسجد النور بالعباسية على مدار يومين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

مسابقة الأصوات الندية لاكتشاف مواهب الابتهال والأذان بمسجد النور بالعباسية

وشهد ختام التصفيات حضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، مدير إدارة المقارئ بوزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ علي محمد إبراهيم، مدير إدارة اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب والنوابغ.

وتولت لجنة متخصصة تقييم أداء المتسابقين، وضمت الدكتور حسام صقر، مدرب الأصوات بدار الأوبرا المصرية، وفضيلة الشيخ طه النعماني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، حيث جرى تقييم المشاركين وفق معايير فنية وصوتية متخصصة، تراعي جودة الأداء وتميز الصوت وإمكاناته.

وتضم المسابقة قسمين رئيسيين؛ أولهما الابتهال، وينقسم إلى ثلاثة فروع: الأول مخصص للأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والمؤذنين وعمال المساجد وغيرهم من العاملين بوزارة الأوقاف، والثاني لغير العاملين بالوزارة ممن لا تقل أعمارهم عن 20 عامًا وقت الإعلان عن المسابقة، والثالث مفتوح للجميع ممن لا تزيد أعمارهم على 20 عامًا وقت الإعلان عنها.

أما القسم الثاني فيختص بالأذان، ويضم فرعًا واحدًا مخصصًا للعاملين بوزارة الأوقاف من المؤذنين ومقيمي الشعائر وعمال المساجد.

وتأتي المسابقة في سياق اهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف المواهب الصوتية المتميزة ورعايتها، وإبراز أصحاب الأصوات الندية في الابتهال والأذان، والارتقاء بفنون الأداء الديني، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين لإظهار قدراتهم وصقل مواهبهم في رحاب بيوت الله.