أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار وحريق في ناقلتي نفط قالت إنهما خالفتا القواعد، فجرًا، إثر اصطدامهما بألغام بحرية خلال عبورهما المسار الجنوبي لمضيق هرمز.

وقالت البحرية، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر مسار وصفته بأنه «غير مصرح به»، مشيرة إلى أن الألغام البحرية تسببت في انفجارات واندلاع النيران بغرف المحركات، ما أدى إلى تعطّل السفينتين ومنعهما من مواصلة الإبحار.

وأضافت أن الناقلتين حاولتا المرور عبر المسار دون رصد، بعد إيقاف أنظمة الرادار والملاحة وتحديد المواقع، رغم التحذيرات التي قالت إن القوات البحرية وجهتها إلى أطقم السفن. وحذرت بحرية الحرس الثوري السفن التجارية من استخدام مسارات لا تحظى بتنسيق مسبق مع القوات الإيرانية، داعية ملاك السفن وشركات الشحن إلى الالتزام بتعليمات المرور التي تصدرها طهران.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ويمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت إيران قد حذرت في مناسبات سابقة من عبور السفن للمضيق دون التنسيق مع قواتها البحرية، فيما قالت إن بعض المسارات المستخدمة غير آمنة أو غير مصرح بها. وفي المقابل، تتواصل الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن حرية الملاحة والإجراءات المفروضة على حركة السفن، وسط اضطرابات متكررة في حركة الشحن بالمنطقة.

ولم تتضمن المعلومات التي أوردتها البحرية الإيرانية أسماء الناقلتين أو جنسيتيهما، كما لم توضح عدد أفراد الطاقمين أو ما إذا كانت هناك إصابات، ولم ترد في التقارير المشار إليها معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل الرواية الإيرانية بشأن سبب الانفجار والحريق.