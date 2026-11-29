​أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية والتشغيلية بنظام التعاقد لعام 2026، وذلك في إطار خطتها لدعم منظومة العمل والاستعانة بالكفاءات والكوادر المؤهلة.

​التخصصات المطلوبة

و​حددت الشركة الوظائف المتاحة (للذكور فقط) في 5 تخصصات رئيسية، تشمل:

​قائد قطار بالخط الرابع. ​مراقب لوحة. ​مشرف محطة. ​فني صيانة. ​عامل صيانة سكة.

​الشروط العامة والضوابط

و​أوضحت الشركة أن القبول يتم وفقًا للشروط والمؤهلات المحددة لكل وظيفة على حدة، وتشمل الضوابط العامة ما يلي:

​الاختبارات: اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية المقررة، بالإضافة إلى اختبارات اللغة الإنجليزية لبعض الوظائف.

​الضوابط الأساسية: استيفاء شروط السن ومحل الإقامة والموقف من الخدمة العسكرية.

​طبيعة العمل: القدرة على تحمل المسؤولية والاستعداد للعمل بنظام الورديات.

​مواعيد ورابط التقديم

​فترة التقديم: بدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من أمس السبت 28 نوفمبر 2026، ويستمر حتى الخميس 3 ديسمبر 2026.

​طريقة التقديم: تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من خلال الرابط: https://Cairometro.gov.eg.

​للاستفسار: خصصت الشركة الخط الساخن 16048 للرد على استفسارات المتقدمين، مع التنويه بضرورة مراجعة الإعلانات التفصيلية لكل وظيفة للتأكد من المؤهلات والمستندات المطلوب إرفاقها.

وزارة العمل تعلن عن 1410 فرصة عمل في عدة محافظات

وكانت ​أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل وأمن الأموال، عن توافر 1410 فرصة عمل بمجالات متنوعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب والمواطنين في مختلف المحافظات.

​تفاصيل المهن المطلوبة والسن

و​حددت الإعلانات المهن المطلوبة والشروط العمرية ومواقع العمل على النحو التالي:

​1000 مشرف تغذية ماكينات صرف آلي:

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، شرم الشيخ، أسوان، بني سويف، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، شبين الكوم، بنها، السويس، والإسماعيلية.

​300 سائق (رخصة أولى، ثانية مهنية):

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر، شرق القاهرة، أسوان، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، شبين الكوم، بنها، السويس، والإسماعيلية.

​80 إداري عد (من الجنسين):

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي).

​30 إداري نقل أموال:

​السن: من 21 إلى 50 سنة.

​مواقع العمل: أكتوبر (المقر الرئيسي)، شرق القاهرة (المقطم)، المنصورة، طنطا، والإسماعيلية.

​30 إداري (من الجنسين):

​مواقع العمل: شرق المقطم، المنصورة، والإسماعيلية.