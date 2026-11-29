نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في إطار مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن إحدى أكبر التجمعات السكنية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي تم رصدها حتى الآن بالصحراء الغربية المصرية، وذلك بمنطقة هضبة راجح الواقعة على الحافة الشرقية لمنخفض الفرافرة.

كشف أثري جديد

ويضم المجمع السكني، الذي يعرف بالموقع رقم (1)، نحو 200 شاهد أثري، من بينها منشآت حجرية ومواقد وتجمعات كبيرة من الأدوات الحجرية، حيث تشير نتائج الدراسات الأولية إلى وجود تجمع بشري واسع النطاق ومنظم، وليست مجرد مخيم مؤقت، يُرجح أن يعود تاريخها إلى منتصف عصر الهولوسين، أي منذ نحو 8500 عام.

وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أهمية هذا الكشف، الذي يُسهم في إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ الاستيطان البشري في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ، ويعزز من فهمنا لطبيعة الحياة في الصحراء الغربية، وقدرة المجتمعات البشرية القديمة على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، مؤكداً على حرص الوزارة على مواصلة دعم أعمال البحث والتنقيب الأثري، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية، بما يسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية عبر مختلف العصور والحفاظ على تراثها الحضاري للأجيال القادمة.

كما أشاد الوزير بجهود فريق العمل المصري الإيطالي المشترك، وما أسفرت عنه أعماله من نتائج علمية مهمة، مثمنًا توظيف المنهجيات العلمية الحديثة وتكامل التخصصات البحثية في دراسة المواقع الأثرية وتوثيقها.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يكتسب أهمية علمية وأثرية كبيرة، لما يوفره من أدلة جديدة على تطور أنماط الاستيطان البشري في الصحراء الغربية خلال عصور ما قبل التاريخ، والتحول نحو أنماط معيشية أكثر استقرارًا، فضلًا عن إسهامه في فهم كيفية تكيف المجتمعات البشرية القديمة مع التغيرات المناخية والبيئية التي شهدتها الصحراء آنذاك، واستغلالها للموارد الطبيعية المتاحة.

وقد أظهرت نتائج أعمال الحفائر ودراسة المواقد والمنشآت الحجرية وتوزيع الأدوات الأثرية بمحيطها، أن هذه المنشآت كانت تُستخدم، على الأرجح، في ممارسة الأنشطة الحياتية والمنزلية اليومية، فيما يعكس حجم المستوطنة وتنظيمها المكاني تكرار واستمرارية الاستيطان البشري بالمنطقة خلال تلك الفترة. كما أسهمت الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية التي أجرتها البعثة في التعرف على العوامل التي ساعدت على استقرار المجتمعات البشرية القديمة بالمنطقة، حيث كشفت عن شواهد لظروف بيئية أكثر رطوبة مما هي عليه حاليًا، تمثلت في وجود منخفضات ضحلة ورواسب لبحيرات قديمة، إلى جانب توافر الأحجار المحلية التي استخدمها سكان المستوطنة في أعمال البناء وصناعة الأدوات الحجرية.

وأوضح محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة، أن البعثة بدأت أعمالها الميدانية أعلى هضبة راجح عام 2023، باعتبارها إحدى المناطق التي لم يسبق إخضاعها للدراسات الأثرية، حيث نجحت في رصد عدد من تجمعات المنشآت الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بمناطق متفرقة من الهضبة.

كما شهد موسم الحفائر لعام 2025 تقدمًا ملحوظًا في أعمال البحث والاستكشاف، من خلال إجراء أعمال المسح الأثري الميداني والتوثيق الطبوغرافي والفوتوغرافي، والحفائر الأثرية، ودراسة اللقى الأثرية، فضلًا عن إجراء الدراسات الجيولوجية والجيوأثرية.

وأكد الدكتور جوليو لوكاريني، رئيس البعثة والمشرف على مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، أن الدراسات المقارنة بين المكتشفات الأثرية بالموقع ونظيراتها التي سبق الكشف عنها بمنطقة وادي الأبيض بواحة الفرافرة، وغيرها من المواقع الأثرية بواحتي الداخلة والخارجة، قد ساعدت في ترجيح التأريخ المبدئي للمستوطنة.

وقال: “كما تُشكل نتائج هذه الأعمال امتدادًا للأبحاث السابقة التي أجرتها البعثة بمنطقة سهول راجح وبئر مر عند سفح الهضبة الجيرية، والتي أسفرت عن رصد عدد من المواقع الأثرية المرتبطة ببيئات البحيرات القديمة، بما يسهم في تكوين صورة أكثر شمولًا عن تطور أنماط الاستيطان البشري وسبل المعيشة والتنقل بواحة الفرافرة خلال عصر الهولوسين، في ظل التغيرات البيئية وتزايد معدلات الجفاف التي شهدتها الصحراء الكبرى”.

وقالت الدكتورة باربرا باريش، من مشروع عصور ما قبل التاريخ بواحة الفرافرة (FOPP)، إن البعثة سوف تواصل جميع الأعمال البحثية الذي بدأتها منذ عدة عقود لدراسة أنماط الاستيطان البشري والتغيرات البيئية التي شهدتها الواحة خلال عصور ما قبل التاريخ، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وتفتيش آثار واحة الداخلة التابع له.