قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



القاهرة 24.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 24

الإسكندرية 24

شرم الشيخ 30

مطروح 24

أسوان 32

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 35

أبو ظبي 30

الكويت 27

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

روما 15

مدريد 12

واشنطن 15

باريس 09

موسكو -04



أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر.. ومفاجأة بـ عيار 21



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4830 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5630جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45040جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 29 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار

سعر البيع: 54.86 جنيه

سعر الشراء: 54.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.25 جنيه

سعر الشراء: 60.01 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.98 جنيه

سعر الشراء 73 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.62 جنيه

سعر الشراء: 14.59 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.94 جنيه

سعر الشراء: 14.91 جنيه.



