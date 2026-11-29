كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها على هجوم نقابة التمريض على مسلسل “عنبر الموت” الذى يقوم ببطولته منة شلبي وعلي قاسم ويعرض حاليا على شاهد.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح خاص لصدى البلد: هذا كلام فارغ وغير منطقي أن تعترض نقابة التمريض على المسلسل خاصة أن العمل يرصد أحداثا حقيقية وواقعة حدثت منذ فترة طويلة وتناولتها وسائل الإعلام وقتها.

وأضافت ماجدة خير الله: العمل يتناول واقعة هذه الممرضة التى ارتكبت جرائم القتل وهذا واقع موجود وليس فرضية حتي تعترض النقابة كما ان الفن يناول فئات المجتمع بكل إيجابياته وسلبياته.

قصة مسلسل عنبر الموت

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

أبطال مسلسل عنبر الموت

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.