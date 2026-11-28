كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى مسلسل “عنبر الموت”، وآداء كل من منة شلبي وعلي قاسم أبطال العمل الذى أثار حالة من الجدل الواسع فور عرضه.

وقال طارق الشناوي فى تصريح خاص لـ صدى البلد: شاهدت ثلاث حلقات من مسلسل “عنبر الموت” حتى الآن العمل جيد الصنع ويحمل قضية مهمة شغلت بال الرأى العام لفترة طويلة وأتصور ان صناع العمل ككل استطاعوا ان يعبروا عنها بصورة جيدة.

وأضاف طارق الشناوي : أما عن آداء كل من منة شلبي وعلي قاسم فى المسلسل كل منهما ابدع فى دوره وقدم شخصيته كما يجب أن تكون وأتصور أن هذا العمل فرصة جيدة للفنان علي قاسم على وجه التحديد ان يقدم فى دور البطل وهو يستحقها خاصة أنه قدم عدد من الأدوار الجيدة ولفت بها الأنظار وخاصة مع المخرج كريم الشناوي الذى قدمه فى مسلسل “لام شمسية" فى مساحة صغيرة ولكن فى مسلسل ”عنبر الموت" منحه مساحة أكبر فى دور البطل أمام منة شلبي وهو يستحقها.

وأوضح طارق الشناوي : أما منة شلبي تتقمص الشخصية بحرفية شديدة، واقنعت الجمهور بآدائها الممتع بشخصية الممرضة “نادية” وتعمقت فى الشخصية بصورة تؤكد على نضجها الفنية وقدرتها على التعبير حتى بنظراتها.

قصة مسلسل عنبر الموت

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

أبطال مسلسل عنبر الموت

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.