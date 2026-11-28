قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم وعبد الله سعيد، بمعاقبة المتهمة " ه.ع.ا" بغرامة مالية قدرها خمسين ألف جنية والغرامة ، بتهمة السب والقذف للفنانة بسمة بوسيل.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 39 لسنة 2026 الرمل أول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أخبار تفيد ببلاغ ضد سيدة لاتهامها بسب وقذف الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تببن من التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى "ه.ع" " قذفت المجنى عليها وتدعى بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسنى بأمور وعبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالألفاظ الخادشة بالسب والقذف.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة فى القضية انتهكت حرمة الحیاة الخاصة للمجنى عليها بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكترونى ما من شأنه المساس بها والتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون الاقتصادية احالته للمحاكمة.