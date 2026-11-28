شهد الطريق الصحراوي موقفًا شجاعًا من أحد رجال الشرطة، بعدما بادر بالتعامل مع بقعة سولار على الطريق، وسكب الرمال عليها لمنع انزلاق السيارات ووقوع حوادث مرورية، في تصرف لاقى إشادة واسعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول رجل الشرطة وهو يبذل جهدًا لإزالة خطورة السولار من الطريق، حرصًا على سلامة المواطنين وحماية قائدي السيارات من التعرض لحوادث مفاجئة.

وعكس الموقف روح المسئولية واليقظة التي يتحلى بها رجال الشرطة في التعامل مع المواقف الطارئة، والحرص على حماية أرواح المواطنين.

ويأتي هذا التصرف في ظل خطورة بقع السولار على الطرق، إذ قد تتسبب في فقدان قائدي السيارات السيطرة على مركباتهم، خاصةً مع السرعات العالية، ما يجعل التعامل السريع معها أمرًا ضروريًا لتجنب وقوع حوادث.