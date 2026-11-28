أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المتابعة، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تضم نحو 27 ألف مشروع، تم الانتهاء من تنفيذ قرابة 24 ألف مشروع منها، بتمويل محلي كامل.

وأشار إلى أنه تم توجيه نحو 73% من الاستثمارات إلى مجالات التنمية البشرية والصحة وبناء الإنسان، وقد استحوذت محافظات الصعيد على 68% من هذه الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من «سمينار الثلاثاء» للعام الأكاديمي 2026/2027، الذي عقده معهد التخطيط القومي تحت عنوان «نحو حياة كريمة في ريف مصر»، وذلك في إطار محور «تحسين جودة حياة المصريين».

وأوضح حلمي أن المبادرة أسهمت في تحسين مستوى إتاحة الخدمات الأساسية بالقرى بنحو 70 نقطة مئوية، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وحصولها على ثلاث شهادات تميز دولية.

واستعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتفعيل مبادرة «القرية المنتجة» من خلال إنشاء تجمعات إنتاجية تستند إلى المزايا النسبية للقرى، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ترتكز على تحديد القرى المستهدفة وفق مؤشر للميزة النسبية الريفية، وبناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدراج دعم التنمية الاقتصادية الريفية ضمن معايير حوافز تميز الأداء المحلي للعام المالي 2026/2027.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية والمنسق العلمي المشارك للسمينار، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر، وسبل تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، إلى جانب بحث فرص تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل من خلال الأنشطة غير الزراعية، وتقييم الخدمات الشبابية والثقافية.

وأضافت أن المناقشات تناولت دور برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، في مكافحة الفقر والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، مع التركيز على الموقف التنفيذي للمبادرة ومستهدفاتها وخطط استكمال مشروعاتها.

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة مثلت تحولًا جذريًا في مسار التنمية الريفية، بفضل شمولها القطاعين الجغرافي والقطاعي، واستمرار الدعم السياسي والتمويلي، والتنسيق المؤسسي رفيع المستوى.

وأشار إلى أن المبادرة تشهد مشاركة 12 جهة تنفيذية ونحو 22 وزارة قطاعية و20 محافظة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف في إطارها العام القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وخدمة نحو 60 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تتجاوز تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، أشار إلى الدور المحوري لوزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير الهيكل التنظيمي للوحدات المحلية القروية، وتعزيز كفاءة إدارة مجمعات الخدمات، بالتوازي مع تفعيل استراتيجية «القرية المنتجة» لتوطين الصناعات الزراعية والغذائية والنسيجية، وفتح أسواق تصديرية للمنتجات الريفية.

ولفت إلى أن صندوق التنمية المحلية مول نحو 2645 مشروعًا متناهي الصغر بقروض بلغت قيمتها 37.812 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ برامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي والصمود المناخي في 133 قرية بصعيد مصر، بما يعزز استدامة الأثر التنموي للمشروعات ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وفي ختام الحلقة، أكد المشاركون ضرورة استكمال صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الريفية، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن كفاءة تشغيل المشروعات واستدامة أثرها، مع توطين الأنشطة الإنتاجية وفق المزايا النسبية للمناطق، والاستفادة من دروس المرحلة الأولى في توجيه الاستثمارات واستكمال المراحل التالية.