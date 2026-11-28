كشفت وثائق جديدة رُفعت عنها السرية من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تضم 40 وثيقة وثلاثة مقاطع فيديو عسكرية، عن تفاصيل تحقيقات استمرت لعقود بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، شملت مشاهدات غامضة ورصدًا راداريًا وحوادث بالقرب من منشآت نووية.

ملفات جديدة تكشف أسرار من البنتاجون

وتعود بعض الملفات إلى عام 1952، بينما تتضمن تسجيلات عسكرية حديثة من عام 2026، إلى جانب تقرير من 494 صفحة بشأن برنامج للأجسام الطائرة المجهولة بقيمة 22 مليون دولار.

وفيما يلي أبرز 10 اكتشافات وردت في الملفات:

فيديوهات عسكرية من الشرق الأوسط

تضمنت الملفات ثلاثة مقاطع فيديو عسكرية لم تُعرض من قبل، سُجلت في أعوام 2020 و2023 و2026 باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية، وتظهر أجسامًا مجهولة تتحرك في السماء، دون أن يقدم البنتاجون تفسيرًا نهائيًا بشأنها.

مشاهدة مشتركة بين مهندس طائرة تجسس وطاقم عسكري

في ديسمبر 1953، رصد مهندس شركة لوكهيد كيلي جونسون، مصمم طائرتي U-2 وSR-71، جسمًا غامضًا على شكل هلال قرب كاليفورنيا.

وفي التوقيت نفسه، رصد طاقم طائرة تابعة للبحرية الجسم ذاته، لكن مشروع بلو بوك فسّر الحادثة لاحقًا بأنها سحابة عدسية.

وكالة الاستخبارات المركزية تتعقب 1500 مشاهدة

أحصت إحاطة لوكالة الاستخبارات المركزية عام 1952 نحو 1500 بلاغ عن الصحون الطائرة منذ 1947، بينها 250 مشاهدة في يوليو وحده.

وطرحت أربعة تفسيرات تشمل الطائرات والبالونات والخدع البصرية والأسلحة السرية والأجسام الفضائية، مع الإقرار بأن 10% إلى 20% من الحالات لم تُفسر.

جسم مجهول بسرعة 1650 ميلًا في الساعة

رصد رادار مدني فوق غرب الولايات المتحدة عام 2023 ثماني إشارات امتدت لمسافة 38.5 ميلًا خلال 84 ثانية، على ارتفاع يصل إلى 70 ألف قدم.

وقدّر محللو البنتاجون سرعة الجسم المحتمل بنحو 1650 ميلًا في الساعة، لكنه ظل دون تفسير حاسم.



أجسام غامضة فوق منشآت نووية

وثقت سجلات عسكرية مشاهدات متكررة لأقراص مضيئة بالقرب من قواعد الصواريخ النووية في مونتانا، بينها حادثة عام 1967 تعطلت فيها 10 صواريخ مينتمان، بالتزامن مع بلاغات عن جسم مضيء قرب أحد مواقع الإطلاق.

كما رصدت الملفات مشاهدات أخرى قرب منشآت نووية خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

جسم غامض قرب محطة نووية عام 1957

أبلغ مراهقان عن رؤية جسم فضائي فضي رمادي على شكل جرس بالقرب من محطة إنريكو فيرمي للطاقة النووية في ميشيغان، في أكتوبر 1957.

كما وثق تقرير عسكري في الشهر نفسه تقريبًا مشاهدة خمسة صيادين جسمًا مجهولًا فوق المياه قبالة ولاية ماساتشوستس.

جنود أمريكيون في مزرعة سكين ووكر

أكدت سجلات برنامج تابع للبنتاجون إرسال أفراد عسكريين إلى مزرعة سكين ووكر في ولاية يوتا عام 2009، ضمن برنامج بقيمة 22 مليون دولار.

وشملت التقارير السابقة بالموقع عشرات الحوادث الغامضة، فيما تحدث أفراد الفريق عن تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة ومشاهدات ضوئية بأشكال مختلفة.



مشروع منتديات لتعزيز قبول ظاهرة الأجسام المجهولة

تضمن تقرير لشركة بيجلو إيروسبيس مقترحًا لتنظيم مناظرات في جامعات كاليفورنيا بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، على أن تُعامل إمكانية وجودها وزيارات الكائنات الفضائية باعتبارها حقيقة مفترضة، بينما تركز النقاشات على كيفية التعامل معها.

ولا توجد أدلة على تنفيذ المشروع.

هاري ريد يطلب سرية مشددة للبرنامج

وفي يونيو 2009، طلب هاري ريد، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ آنذاك، إخضاع برنامج الأجسام الطائرة المجهولة لسرية شديدة، بحيث يقتصر الاطلاع عليه على 14 شخصًا.

لكن وكالة استخبارات الدفاع رفضت الطلب، معتبرة أن الأبحاث العلمية غير المصنفة سرية لا يمكن إخفاؤها بموجب قواعد السرية المقترحة.



خطة لإنشاء خزنة تحت الأرض لتخزين مواد غريبة

وضعت شركة بيجلو إيروسبيس عام 2009 مخططات لإنشاء خزنة خرسانية تحت الأرض في شمال لاس فيجاس، بمساحة 5000 قدم مربع وجدران يبلغ سمكها ثلاثة أقدام، بهدف تخزين معدات مستعادة وعينات بيولوجية ومواد أو أنسجة غريبة.

لكن الوثائق لا تثبت أن المنشأة بُنيت بالفعل.