تلاحظ بعض النساء زيادة تساقط الشعر بعد اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، خاصة عند فقدان عدد كبير من الكيلوجرامات خلال فترة قصيرة، وقد يصبح الشعر أكثر ضعفًا وأقل كثافة، رغم أن الهدف الأساسي من الرجيم هو تحسين الصحة والمظهر.

تساقط الشعر بعد التخسيس

ولا يرتبط تساقط الشعر بعد التخسيس دائمًا باستخدام منتجات العناية غير المناسبة، فقد يكون نتيجة استجابة الجسم للتغيرات الغذائية وفقدان الوزن السريع، أو عدم الحصول على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر بصورة طبيعية.

وتظهر المشكلة أحيانًا بعد مرور عدة أسابيع أو أشهر من بداية الرجيم، وهو ما يجعل بعض النساء لا يربطن بين تساقط الشعر والنظام الغذائي الذي اتبعنه.

لماذا يتساقط الشعر بعد التخسيس؟

هناك عدة أسباب قد تفسر تساقط الشعر بعد فقدان الوزن، من أبرزها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. فقدان الوزن بسرعة كبيرة

يعد فقدان الوزن السريع من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، إذ قد يتعرض الجسم لضغط فسيولوجي نتيجة تقليل السعرات الحرارية بصورة كبيرة أو اتباع أنظمة غذائية قاسية.

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حالة تعرف باسم تساقط الشعر الكربي، وهي حالة يدخل فيها عدد أكبر من بصيلات الشعر مرحلة الراحة، ثم يبدأ الشعر في التساقط بصورة ملحوظة.

وغالبًا ما يظهر هذا النوع من التساقط بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من التعرض للعامل المسبب، وليس بالضرورة فور بدء الرجيم.

2. نقص البروتين في النظام الغذائي

يحتاج الجسم إلى البروتين لدعم بناء الأنسجة وإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي الذي يتكون منه الشعر.

وعند تقليل تناول اللحوم والبيض والأسماك والبقوليات دون تعويضها بمصادر بروتين مناسبة، قد لا يحصل الجسم على احتياجاته الغذائية، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الشعر ونموه.

لذلك ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي مصادر متنوعة للبروتين بدلًا من التركيز على تقليل الطعام فقط.

3. نقص الحديد

يعد الحديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، وقد يرتبط انخفاض مخزونه بزيادة تساقط الشعر لدى بعض الأشخاص، خاصة النساء اللاتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية أو يتبعن أنظمة غذائية محدودة.

وقد يصاحب نقص الحديد الشعور بالتعب والدوخة والضعف العام، لكن هذه الأعراض لا تكفي وحدها لتأكيد وجود نقص.

وفي حالة استمرار التساقط، قد يطلب الطبيب تحليل صورة الدم ومخزون الحديد لتقييم الحالة.

4. نقص الزنك والفيتامينات

تساقط الشعر بعد التخسيس

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كميات كافية من بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك وفيتامين ب12 وفيتامين د، إلى التأثير على صحة الشعر والجسم بصورة عامة.

لكن لا يعني ذلك أن كل امرأة تعاني من تساقط الشعر تحتاج إلى تناول المكملات الغذائية، فالأفضل تحديد العنصر الناقص من خلال التقييم الطبي والتحاليل عند الحاجة.

5. تقليل السعرات الحرارية بشكل مبالغ فيه

قد يؤدي تناول كميات قليلة جدًا من الطعام لفترة طويلة إلى عدم حصول الجسم على الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للقيام بوظائفه الطبيعية.

وعندما يتعرض الجسم لهذا النقص، قد تتأثر بعض الوظائف غير الضرورية للبقاء بصورة مباشرة، ومنها دورة نمو الشعر.

ولهذا السبب لا ينصح باتباع أنظمة التخسيس القاسية أو الامتناع عن مجموعات غذائية كاملة دون إشراف متخصص.

متى يكون تساقط الشعر بعد التخسيس علامة تستدعي الانتباه؟

هناك حالات ينبغي فيها عدم تجاهل تساقط الشعر، خاصة إذا ظهرت العلامات التالية:

استمرار تساقط الشعر بكميات ملحوظة لفترة طويلة.

ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس.

تساقط الشعر في مناطق محددة بدلًا من التساقط المنتشر.

وجود حكة أو احمرار أو قشور شديدة في فروة الرأس.

الشعور بالتعب المستمر والدوخة مع تساقط الشعر.

استمرار فقدان الوزن بصورة سريعة وغير مقصودة.

عدم تحسن كثافة الشعر رغم مرور عدة أشهر على تعديل النظام الغذائي.

وفي هذه الحالات يفضل مراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب، فقد يكون التساقط مرتبطًا بنقص غذائي أو اضطراب في الغدة الدرقية أو مشكلة أخرى تحتاج إلى علاج.

كيف تحمين شعرك أثناء التخسيس؟

للحفاظ على صحة الشعر خلال فقدان الوزن، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والحديد والزنك والفيتامينات، مع تناول الخضراوات والفواكه ومصادر الدهون الصحية.

كما يفضل فقدان الوزن تدريجيًا بدلًا من اتباع الحميات القاسية، والاهتمام بتناول وجبات متنوعة وعدم حذف مصادر غذائية أساسية دون بدائل مناسبة.

ومن المهم أيضًا تجنب الإفراط في استخدام الحرارة والصبغات والمعالجات الكيميائية خلال فترة زيادة التساقط، لأنها قد تزيد من تكسر الشعر وتجعله يبدو أقل كثافة.

هل يعود الشعر إلى طبيعته بعد التوقف عن الرجيم؟