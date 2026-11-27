قالت أليسون بوتوملي، مديرة المناصرة بالمجلس النرويجي للاجئين في اليمن، إن نحو 12 مليون شخص في اليمن، يمثلون قرابة نصف عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص الموارد اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، أن اليمن يشهد موجة جديدة من النزوح، إذ تجاوز عدد النازحين حديثًا 111 ألف شخص، ما يستدعي تحركًا طارئًا لمواجهة التداعيات الإنسانية المتفاقمة.

وأوضحت أن الاستجابة الإنسانية تواجه أزمة حادة في التمويل، مشيرة إلى أن الجهات العاملة في اليمن لا تمتلك سوى دولار واحد من كل أربعة دولارات تحتاج إليها لتقديم المساعدات المطلوبة، وهو ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للأسر اليمنية، أشارت بوتوملي إلى أن النازحين جراء العنف في المدن الساحلية يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة، ويكافحون من أجل البقاء في ظل نقص الاحتياجات الأساسية.

وأشارت إلى أن بعض الأسر تضطر إلى استعارة الملابس من عائلات أخرى، أو طلب الطعام ومستلزمات الحياة الضرورية من جيرانها، في انعكاس لحجم المعاناة التي يواجهها النازحون، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص المساعدات.