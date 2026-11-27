أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اعتماد الاقتصاد المصري على الأموال الساخنة يجعله عرضة للتأثر بالتغيرات في السياسات النقدية العالمية، خاصة قرارات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن خروج مبالغ كبيرة من الأموال الساخنة، كما حدث خلال عامي 2022 و2023، تسبب في ضغوط على سعر صرف الدولار، مشدداً على أهمية مرونة سعر الصرف باعتبارها أداة ضرورية أمام البنك المركزي لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة مثلت خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري والخروج من أزمة اقتصادية صعبة، موضحاً أنها ساهمت في تحويل جزء من الالتزامات إلى استثمارات مباشرة، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 57 مليار دولار يعكس تحسناً في موارد النقد الأجنبي، مدعوماً بزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وحصيلة الصادرات.