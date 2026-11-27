كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تقسيم الدعم المالي المخصص لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، موضحة أن التوزيع سيشمل ثلاث فئات، تتصدرها حالات الوفاة والمصابون بالعجز الكلي، يليهم المصابون بالعجز المتوسط، فيما سيوجَّه تبرع من البنك المركزي إلى شهادات استثمار تستهدف توفير دخل مستقر لأسر الضحايا والمصابين والورثة.

75% من الدعم للمتوفين و25% لبقية الحالات

وأضافت مرسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الفئة الأولى في تقسيم الدعم تضم الأشخاص الذين توفوا في الحادث، إلى جانب المصابين الذين يعانون عجزًا كليًا، موضحة أن هذه الفئة ستحصل على أعلى شريحة من الدعم.

وأشارت إلى أن المصاب الذي يعاني عجزًا كليًا سيُعامل معاملة المتوفى، لأنه قد يظل طوال حياته غير قادر على العمل أو توفير دخل لأسرته والإنفاق عليها، ولذلك رأت الوزارة ضرورة مساواته بحالات الوفاة في قيمة الدعم المخصص.

وأوضحت أن المصابين الذين يعانون عجزًا متوسطًا سيحصلون على درجة أقل في تقسيم المساعدات، مؤكدة أن تحديد قيمة الدعم ونسب توزيعه يرتبط بالمبالغ المتاحة وطبيعة الحالات المختلفة.

وكشفت مرسي أن هناك تبرعًا مقدمًا من البنك المركزي سيوجَّه بالكامل إلى شهادات استثمار لأسر الضحايا والمصابين، بهدف ضمان وجود دخل مستقر للورثة أو أسر المتوفين والمصابين في المستقبل.

وأضافت أن الوزارة كانت تستعد لتحديد الحزمة الأولى من الدعم يوم الأحد، موضحة أن المبالغ ستُقسم وفق نسب يجري الاتفاق عليها، بعد تحديد المبلغ الذي سيخصص لشراء المركبات البديلة، والمبلغ المتبقي الذي سيوزع على الفئات المستحقة.

وأشارت إلى أن من بين النسب المطروحة تخصيص 75% للمتوفين و25% لبقية الحالات، لكنها أكدت أن ذلك يظل مرتبطًا بالنسبة التي سيتم الاتفاق عليها وفقًا لطبيعة الحالات وحجم المبالغ المتاحة.

وشددت على أن أعلى قيمة للدعم ستذهب إلى أسر المتوفين والمصابين بالعجز الكلي، باعتبار أن هذه الفئة فقدت مصدر دخلها أو أصبحت غير قادرة على العمل والإنفاق على الأسرة.