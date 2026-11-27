تُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة قطر 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمين إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

أولًا: التأهل من دور المجموعات

يتأهل إلى دور الـ32:

- أول وثاني كل مجموعة (24 منتخبًا).

- أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ثانيًا: كيفية تحديد أفضل وأسوأ المنتخبات المتأهلة

يتم ترتيب المنتخبات الـ12 التي تتصدر مجموعاتها بشكل منفصل، وكذلك أصحاب المركز الثاني وأصحاب المركز الثالث، وفقًا للنقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة واللعب النظيف.

ثالثًا: نظام مواجهات دور الـ32

يتم توزيع المواجهات وفق جدول البطولة المعتمد من FIFA، بحيث:

- أفضل متصدر يواجه أسوأ منتخب من أصحاب المركز الثالث المتأهلين.

- ثاني أفضل متصدر يواجه ثاني أسوأ منتخب من أصحاب المركز الثالث.

- ثالث أفضل متصدر يواجه ثالث أسوأ منتخب من أصحاب المركز الثالث.

- وهكذا حتى ثامن أفضل متصدر يواجه أفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث.

أما باقي المواجهات فتكون بين متصدري المجموعات وأصحاب المركز الثاني، وبين أصحاب المركز الثاني بعضهم البعض، وفق ترتيبهم العام.

رابعًا: الأدوار الإقصائية

تستمر المنافسات بنظام خروج المغلوب:

- دور الـ32.

- دور الـ16.

- ربع النهائي.

- نصف النهائي.

- النهائي.

وفي حالة التعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون وقت إضافي.

48 منتخبًا يبدأون المشوار.. و16 مباراة تفصل المتأهلين عن دور الـ16