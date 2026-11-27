حرص الإعلامي كريم رمزي على تقديم التعازي لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معلنًا الاكتفاء بحلقة اليوم من برنامجه «من القاهرة» وعدم استكمال الحديث في الموضوعات الرياضية المعتادة، بسبب حالة الحزن التي تعيشها البلاد.

واستهل كريم رمزي الحلقة بالتأكيد على صعوبة التحضير والظهور في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه وزملاءه لم يتمكنوا من صياغة مقدمة مناسبة للحلقة، في ظل الحزن على ضحايا الحادث.

وقال كريم رمزي إن الجميع يدعو بالرحمة لشهداء الوطن الذين راحوا ضحية حادث الوراق، وبالصبر لأسرهم، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مصر من تكرار مثل هذه الكوارث.

وأشاد الإعلامي كريم رمزي بمواقف المصريين وتكاتفهم في مواجهة الأزمات، موجّهًا الشكر لكل من سارع إلى التبرع بالدم، وكل من قدم دعمًا ماديًا أو معنويًا لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن المصريين يظهرون دائمًا معدنهم الحقيقي في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن الحديث عن الموضوعات المعتادة في البرنامج يبدو صعبًا للغاية في ظل هذه الظروف، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بمساندة أسر الضحايا، وإنما أيضًا بشعور إنساني طبيعي تجاه ما حدث.

واختتم كريم رمزي حلقة برنامجه «من القاهرة» بالدعاء لضحايا حادث الوراق بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء، ولأسر الضحايا بالصبر، مؤكدًا أن الحلقة انتهت مراعاةً لحالة الحزن التي تمر بها البلاد.