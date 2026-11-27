زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على أربعة من عناصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس .

وقال جيش الاحتلال في بيان له: استهدف جيش الدفاع خلال نهاية الأسبوع المنصرم في وسط قطاع غزة ثلاثة من الجناح العسكري لحركة حماس .

وكشف جيش الاحتلال أسماء العناصر الثلاثة وهم : يوسف العايدي - نائب قائد خلية في وحدة النخبة، مصطفى حسن عويني - قناص في الجناح العسكري لحركة حماس محمود أبو هويشل - عنصر مضاد للدروع في الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي غارة أخرى وسط قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع المنصرم (الجمعة)، قضى جيش الدفاع على ذياب الرحمن راضي، قائد خلية في الجناح العسكري لحركة حماس.