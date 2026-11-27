كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، عن آخر تطورات مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن كواليس المفاوضات التي جرت مع نادي أهلي بنغازي الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تفاصيل عرض أهلي بنغازي لضم أحمد فتوح

وأكد طارق رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نادي أهلي بنغازي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أحمد فتوح في الصيف الماضي، مشيرًا إلى أن النادي الليبي وافق على جميع المطالب المالية التي حددها مسؤولو الزمالك، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب رفض إدارة الأبيض رحيل اللاعب.

وأوضح وكيل اللاعبين أنه لعب دور الوسيط في المفاوضات، كاشفًا أن الزمالك طلب في البداية الحصول على 500 ألف دولار للموافقة على انتقال فتوح، خاصة مع ترحيب اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة، والتوصل إلى اتفاق بشأن مدة التعاقد والمقابل المالي مع النادي الليبي.

وأضاف أن مسؤولي الزمالك طلبوا بعد ذلك رفع قيمة العرض إلى 700 ألف دولار، ثم مليون دولار، وهو ما وافق عليه نادي أهلي بنغازي، قبل أن تتغير وجهة نظر إدارة القلعة البيضاء وتعلن تمسكها باللاعب ورفضها التفريط في خدماته.

عرضان من الدوري الليبي لضم أحمد فتوح في يناير

وتطرق طارق رمضان إلى مستقبل أحمد فتوح، مؤكدًا وجود اهتمام من جانب ناديين ليبيين بالحصول على خدمات ظهير الزمالك خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن هويتهما في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن نادي أهلي بنغازي تعاقد مع ظهير أيسر جزائري، لكن هناك ناديين آخرين يدرسان إمكانية التعاقد مع فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشف وكيل اللاعبين أن أحمد فتوح سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أن القيمة المالية التي يمكن أن يقدمها أحد الأندية للتعاقد معه خلال يناير لن تتجاوز 600 ألف دولار، مشددًا على رغبة اللاعب في تحقيق استفادة مالية لنادي الزمالك حال رحيله.

تركيا تدخل سباق التعاقد مع أحمد فتوح

واختتم طارق رمضان تصريحاته بالإشارة إلى وجود اهتمام بالتعاقد مع أحمد فتوح من جانب أندية في دول أخرى، من بينها تركيا، إلا أنه يرى أن انتقال اللاعب إلى أحد أندية الدوري الليبي هو الاحتمال الأقرب خلال الفترة المقبلة.

وقدّر وكيل اللاعبين فرص انتقال ظهير الزمالك إلى الدوري الليبي بنسبة تصل إلى 70%، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.