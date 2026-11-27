بدأت الجهات المعنية نقل كافة المركبات التي تعرضت للتفحم في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، سواء السيارات الملاكي والأجرة أو الدراجات النارية، إلى حجز السيارات التابع لمرور الجيزة بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، للتحفظ عليها لحين فحصها من جانب اللجان الفنية المختصة، وحصر التلفيات والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث.

وتأتي عملية نقل المركبات في إطار استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالحادث، حيث تخضع السيارات والدراجات النارية للمعاينة والفحص الدقيق، تمهيدًا لإعداد تقارير تفصيلية بشأن حجم الخسائر المادية والأضرار التي لحقت بكل مركبة، وتحديد حالتها الفنية، ضمن ملف التحقيقات الذي تباشره النيابة العامة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

27 مركبة تفحمت في الحادث

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيانها الأول بشأن الحادث أن التقديرات المبدئية كشفت عن تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، إلى جانب سقوط 31 حالة وفاة وإصابة 27 شخصًا.

وانتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية على رأس فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما انتقلت فرق التحقيق إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، مع اتخاذ إجراءات تحليل الحمض النووي DNA للتعرف على الجثامين مجهولة الهوية.

النيابة تكشف سبب الكارثة

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل وقوع الحادث، بعدما تمكنت النيابة العامة من ضبط قائد السيارة الملاكي المتسببة في اصطدامها بناقلة المواد البترولية.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه كان يقود سيارته على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، وبرفقته والده، وأثناء انتقاله بين الحارات المرورية ومحاولته تجاوز السيارات اصطدم بمؤخرة الناقلة.

وأضاف أن التصادم أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف الناقلة، قبل انفجار أحد إطاراتها واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين واندلاع النيران التي امتدت إلى المركبات المحيطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران وتأمين المنطقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتسببة في التصادم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة، فيما تواصل استكمال التحقيقات وفحص الأدلة الفنية وحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحادث.