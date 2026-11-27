تواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جهودها على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، وأعلنت المنظومة عن تنسيق مكثف مع وزارات العدل والصحة والتضامن والداخلية لتيسير إجراءات البحث عن المفقودين، واستخراج التصاريح، وصرف التعويضات العاجلة عبر قنواتها الرسمية والخط الساخن 16528.

تكليفات الرئيس السيسي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بشأن موقف البلاغات والاستفسارات التي تم تلقيها ورصدها بشأن حادث الطريق الدائري بالوراق، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل قنوات التواصل والمتابعة المستمرة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي، رئيس المنظومة، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت وتعاملت مع 28 بلاغا واستفسارا وطلبا ومقترحا تم تلقيها وترتبط بالحادث، تضمن معظمها الإبلاغ عن مفقودي الحادث أو متغيبين منذ أمس، والاستفسار عن سبل العثور عليهم وأماكن تواجدهم، كما تضمن البعض الآخر مقترحات ومناشدات لإتاحة أرقام واتساب وقنوات رسمية للتبرع لضحايا الحادث وذويهم والإعلان عنها، إضافة إلى مقترحات أخرى بشأن تعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالطرق والمركبات وقائديها للحد من أسباب وقوع الحوادث.

وأضاف: تم التنسيق بشأن تلك البلاغات، والاستفسارات والمقترحات مع وزارات: (العدل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية)، بالإضافة إلى باقي الجهات المعنية، كما تعامل فريق عمل المنظومة مع عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإشارة إلى فقد أو تغيب 7 مواطنين بالتزامن مع وقوع الحادث؛ حيث تعاملت وحدة الرصد بالمنظومة مع منشورات متداولة بتلك المواقع تضمنت الإبلاغ عن سبعة مفقودين بالحادث، وتم التواصل مع ناشري الاستغاثات لتوفير بيانات الاتصال الخاصة بذويهم للحصول على البيانات الأساسية للمفقودين وتم توجيههم للإجراءات الواجب إتباعها للتعرف على موقفهم، وتذليل الصعوبات أمامهم تنسيقًا مع الجهات المختصة.

وشرح مدير المنظومة الموقف بالأرقام، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالاستعلام والبحث عن مفقودي الحادث، فقد ورد (19) بلاغا واستفسارا من بعض أقارب وزملاء ومعارف وجيران بعض المفقودين والمتغيبين والمصابين؛ حيث تم التنسيق الفوري مع وزارة العدل والجهات المعنية؛ لتيسير الإجراءات الخاصة بالتحاليل المطلوبة من الأقارب لمضاهاتها بالعينات المسحوبة من المتوفين.



كما كان هناك بعض الاستفسارات بشأن حالة بعض المصابين، وتم التعامل معها بشكل فوري بالتعاون مع القيادات بوزارة الصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى الاستفسار عن إجراءات صرف التعويضات والمساعدات العاجلة؛ حيث تم استقبال خمس طلبات واستفسارات ومقترحات بهذا الشأن، وجرى توجيهها والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أوضح أنه كان هناك استفسارات بشأن إجراءات استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة، وتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية للرد على مقدميها.

وأكدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حرصها على التعامل السريع والمناسب مع كل ما يتم تلقيه على مدار الساعة من شكاوى، واستفسارات، أو طلبات من أسر ضحايا الحادث والمصابين والمتغيبين عبر الخط الساخن (16528)، أو البوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg)، أو تطبيق في خدمتك على الهواتف المحمولة، من أجل تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات وضمان تقديم الدعم الكامل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.