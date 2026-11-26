تستعد هوندا لإجراء تغييرات جديدة على سيارتها أكورد؛ بعدما ظهرت النسخة المطورة موديل 2027 ضمن ملفات الاعتماد الرسمية في الصين، في خطوة تكشف ملامح التحديث المنتظر لأحد أبرز طرازات السيدان متوسطة الحجم.

وتحمل السيارة تعديلات واضحة في تصميم الواجهة الخارجية، إلى جانب تقديم خيار جديد لمنظومة الحركة الهجينة، بينما تحتفظ بالخطوط الأساسية للجيل الحالي، ما يجعلها تحديثًا لمنتصف دورة الإنتاج وليس جيلًا جديدًا بالكامل.

هوندا أكورد 2027

تصميم هوندا أكورد 2027

حصلت هوندا أكورد الجديدة على تغييرات بارزة في المقدمة، مع اعتماد مصابيح أمامية بتصميم منفصل، وشريط إضاءة نهارية رفيع يمتد بعرض الجزء العلوي من الواجهة، بينما أصبحت المصابيح الرئيسية في مستوى منخفض نسبيًا.

كما أعادت هوندا تصميم الشبكة الأمامية والصدام، مع فتحات هواء أكبر وتفاصيل تمنح السيارة مظهرًا أكثر حدة مقارنة بالإصدار الحالي، مع إضافة خيارات للعجلات الرياضية باللون الأسود وقياس 19 بوصة، وفي الخلف، تستمر المصابيح الممتدة بين الجانبين، لكن يتوسطها اسم ACCORD .

أبعاد هوندا أكورد 2027

تأتي هوندا أكورد 2027 بطول 4,986 ملم، وعرض 1,862 ملم، وارتفاع 1,449 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,830 ملم.

محرك هوندا أكورد 2027

يتمثل التطور المهم في اعتماد السيارة منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين طبيعي السحب سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي، مع بطارية ليثيوم أيون.

ويولد محرك البنزين قوة صافية قصوى تبلغ 109 كيلوواط، بما يعادل نحو 148 حصانًا، وتعتمد هذه النسخة على نظام هجين ذاتي الشحن، وليس منظومة قابلة للشحن من مصدر كهربائي خارجي، كما تبلغ سرعتها القصوى المسجلة 198 كيلومترًا في الساعة.

السعر المتوقع وموعد الطرح

لم تكشف هوندا حتى الآن موعد طرحها والسعر الرسمي لأكورد 2027، لكن التقديرات الأولية تضع سعرها المحتمل في الصين ضمن نطاق يقارب 180 ألفًا إلى 220 ألف يوان.