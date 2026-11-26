يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر

بيجو 5008

بيجو 5008

تأتي السيارة بيجو 5008 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 2,274,990 إلى 2,574,990 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تأتي رينو كارديان موديل 2026 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 990,000 جنيه.

سيتروين C3 اير كروس

سيتروين C3 اير كروس

تحتوي سيتروين C3 اير كروس على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 1,169,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

تستمد بيجو 2008 قوتها من سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 1,499,990 جنيها وصولًا إلى 1,649,990 جنيها.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة لإجمالية قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين 755,000 و815,000 جنيه.