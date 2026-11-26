أُلغيت ما لا يقل عن 335 رحلة جوية متجهة إلى الولايات المتحدة أو مغادرة منها أو داخلها، كما تأخرت 289 رحلة أخرى حتى صباح اليوم، وذلك بسبب منخفض جوي.

ووفقا لبيانات منصة تتبع حركة الطيران "فلايت أوير"، أفادت المنصة بتسجيل 76 رحلة ملغاة في المسار الجوي الرابط بين مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومطار بالتيمور/واشنطن الدولي.. حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أتاحت شركات الطيران الأربع الكبرى في البلاد، وهي: "يونايتد" و"دلتا" و"ساوث ويست" و"أمريكان إيرلاينز"، للمسافرين على وجهات محددة، إمكانية إعادة حجز رحلاتهم مجانا، وذلك تحسبا لتداعيات منخفض جوي عاصف يهدد الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.