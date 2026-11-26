وجه المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمواطنين بشأن توقيت شراء السيارات، داعيًا إلى اتخاذ قرار الشراء وفقًا للقدرة الشرائية والاحتياج الفعلي، بدلًا من الاستمرار في التردد انتظارًا لمزيد من الانخفاضات السعرية.

التوترات الإقليمية ترفع أسعار السيارات

وأوضح بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن طرح موديلات 2027 بدأ بالفعل، كما أن التراجع النسبي في سعر الدولار مقارنة بمستوياته السابقة قد يمنح فرصة مناسبة للشراء لمن تتوافر لديهم القدرة الشرائية، تحسبًا لأي مفاجآت دولية قد تؤثر في مسار الأسعار.

وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من التذبذب بين فترات الهدوء والركود التي قد تمتد لعدة أشهر، وأخرى تتحرك خلالها الأسعار، لافتًا إلى وجود سلوك لافت لدى المستهلك المصري، يتمثل في الإقبال على الشراء عند ارتفاع الأسعار خشية زيادتها مجددًا، مقابل تفضيل الانتظار عند تراجعها ترقبًا لمزيد من الانخفاض.

وأكد أن تغيير هذا السلوك يرتبط بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في مدخلات التسعير، وفي مقدمتها سعر الصرف، وتسهيل القنوات المصرفية، وتكاليف التمويل والتأمين.

ولفت بلبع إلى أن التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وما يصاحبها من أزمات دولية واضطرابات في ممرات الملاحة، مثل منطقة مضيق هرمز، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف تأمين الشحن، وتضيف أعباء متعددة إلى السعر النهائي للسيارات، بعيدًا عن إرادة السوق المحلية.

ونبه إلى أن السيارة أصبحت سلعة أساسية لا غنى عنها وليست مجرد رفاهية، مشددًا على أهمية تجاوز حالة التردد المفرط، واتخاذ قرار الشراء بناءً على الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستهلك.

مطالب بإشراك القطاع التجاري في قرارات سوق السيارات

وفي سياق متصل، أكد رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تمثل حلقة الوصل والمرآة الحقيقية لحركة سوق السيارات في مصر، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما طرفين رئيسيين في تحريك السوق وتفادي موجات الركود أو عودة ظاهرة «الأوفر برايس».

وأوضح أن الشعبة العامة للسيارات تضم كفاءات وقيادات جرى اختيارها بعناية، مثمنًا دور وكيل رئيس الاتحاد في إتاحة الفرصة لتشكيل يجمع مختلف أطراف المنظومة، من تجار وموزعين ووكلاء ورابطة صانعي السيارات، بما يسمح بنقل الصورة الواقعية للسوق عبر الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الجهات التنفيذية وصناع القرار، لاتخاذ قرارات تتوافق مع المستجدات الاقتصادية.

وأعرب بلبع عن تطلعه إلى أن يكون تمثيل الشعبة العامة أكثر حضورًا في دوائر صنع القرار، مؤكدًا أنه رغم الاهتمام الواضح من الدولة بملف توطين الصناعة، فإن تحقيق التوازن يتطلب تمثيلًا قويًا للقطاع التجاري إلى جانب القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن غياب التناغم بين القطاعين قد يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج يصعب تصريفه، أو نقص في المعروض أمام ارتفاع الطلب، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار السوق.

وأضاف أن شعبة السيارات تعمل باعتبارها جهة استشارية مقننة تنقل نبض الشارع والواقع الفعلي للمستهلك، بما يشمل تحديد الفئات السعرية الأكثر ملاءمة، والفئات الأكثر طلبًا، مثل السيارات ذات محركات 1600 سي سي، بهدف تعظيم الإيجابيات وتدارك السلبيات.

وطالب رئيس شعبة السيارات الجهات التنفيذية بإشراك الشعبة في مناقشة القرارات قبل صدورها، بدلًا من الاطلاع عليها بالتزامن مع إعلانها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن التجار والعاملين في السوق هم الأكثر تعاملًا مع التداعيات المباشرة لهذه القرارات.

وشدد بلبع على أهمية تنمية الموارد الدولارية من خلال التوسع في أنشطة إعادة التصدير، وتعزيز التكامل بين الصناعة والتجارة، بما يضمن استدامة سوق السيارات ويحمي مصالح المواطنين.