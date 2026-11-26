روت زوجة حسين إبراهيم، سائق شاحنة المواد البترولية الذي لقي مصرعه في حادث الانقلاب والانفجار أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل مؤثرة عن حياة زوجها وكفاحه من أجل توفير احتياجات أسرته، كاشفة عن وصيته المتكررة لها بشأن أبنائهما قبل رحيله، والظروف المعيشية التي دفعته إلى العمل في نقل المواد البترولية رغم مخاوف الأسرة عليه.



وقالت الزوجة إن زوجها كان يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه أبنائه الأربعة، وظل يوصيها بهم خلال الأيام الأخيرة من حياته، موضحة: «بقاله 10 أيام بيوصيني على العيال ويقولي خلي بالكم من العيال»، مؤكدة أنه كان يتمتع بمحبة كبيرة بين كل من تعاملوا معه، وكان معروفًا بحسن أخلاقه وسيرته الطيبة.



وأشارت إلى أن أبناءهما الأربعة هم عبد الله، الذي يؤدي الخدمة العسكرية، ومريم في الصف الثالث الثانوي، وبطة في الصف الثاني الإعدادي، وعبد الرحمن في الصف الأول الثانوي، موضحة أن تكاليف التعليم والدروس الخصوصية كانت تمثل ضغطًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، خاصة مع وجود أكثر من ابن في مراحل دراسية مختلفة.



وأضافت أن المصروفات الدراسية كانت من أبرز الأسباب التي دفعت زوجها للبحث عن فرصة عمل توفر دخلًا أكبر، قائلة: «عيلة في الثانوي بتاخد دروس بـ7 آلاف جنيه، وهي بتاخد 10 مواد، وأقل مدرس بياخد في المنوفية 400 جنيه، هنصرف منين».



وكشفت الزوجة أن زوجها كان يعمل في وظيفة أخرى مقابل أجر بسيط، قبل أن ينتقل إلى عمله الأخير أملًا في تحسين مستوى معيشة الأسرة، رغم عدم تقبلهم طبيعة المهنة، وما تسببه من قلق دائم بسبب ساعات العمل الطويلة، إذ كان يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة ويحصل على راحة لمدة 24 ساعة أخرى.



وأكدت أنها كانت تطالبه باستمرار بترك العمل في نقل المواد البترولية، خوفًا عليه من مخاطر الطريق، مشيرة إلى أن الأسرة لم تكن تشعر بالاطمئنان تجاه طبيعة عمله، خاصة مع طول فترات غيابه عن المنزل.



كما أوضحت أن زوجها كان يمتلك قطعة أرض في محافظة مطروح، اشتراها خلال فترة عمله بالمملكة العربية السعودية، وكان يفكر في بيعها لشراء سيارة، لافتة إلى أن شقيقه الأكبر محمد سبق أن طلب منه بيع الأرض، في ظل مخاوف الأسرة من استمراره في هذه المهنة، مؤكدة أن زوجها لم يكن يسعى سوى لتأمين احتياجات أبنائه وتوفير مستقبل أفضل لهم.