أعلن حزب الوفد إعداد مشروع قانون شامل تحت مسمى «الوقاية من الحرائق والكوارث وتأمين نقل المواد الخطرة وتعويض الضحايا والمتضررين»، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، المنعقد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، والذي استُهل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حريق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وأعلن البدوي، خلال الاجتماع، وقف جميع فعاليات الحزب لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الضحايا، مؤكدًا أن مسؤولية الأحزاب السياسية لا تقتصر على إبداء التعاطف مع ضحايا الحوادث، وإنما تمتد إلى تقديم حلول عملية وتشريعية تسهم في حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

تحرك تشريعي من الوفد.. وبيت الخبرة ينتهي من إعداد مشروع القانون

وكشف رئيس حزب الوفد أنه وجه، أمس، بيت الخبرة الوفدي، برئاسة الدكتور حسام عصمت علام، بإعداد مشروع قانون متكامل يستهدف الحد من حوادث الحرائق والكوارث، وتأمين عمليات نقل المواد الخطرة، ووضع آلية قانونية واضحة لتعويض الضحايا والمتضررين.

وأوضح أن بيت الخبرة انتهى من إعداد المشروع وتسليمه قبل اجتماع الهيئة العليا، تمهيدًا لعرضه عليها، وتكليف الهيئة البرلمانية للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمه إلى مجلس النواب.

خريطة قومية للمخاطر وحظر الأنشطة الخطرة داخل المناطق السكنية

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المحاور التنظيمية والوقائية، تبدأ بوضع تعريفات دقيقة وأهداف واضحة ونطاق محدد للتطبيق، إلى جانب إعداد خريطة قومية للمخاطر وحصر المنشآت التي تمثل أنشطتها خطورة على المواطنين والممتلكات والبيئة.

كما يتضمن المقترح وضع ضوابط لحظر الأنشطة الخطرة داخل الكتل السكنية، وتحديد اشتراطات الحماية المدنية، وتعزيز إجراءات التأمين والسلامة، بما يضمن التعامل الاستباقي مع مصادر الخطر قبل تحولها إلى حوادث وكوارث.

تنظيم نقل المواد الخطرة وتحديد مسارات وتوقيتات مرورها

وفي محور تأمين نقل المواد الخطرة، يستهدف المشروع وضع قواعد محددة لنقل المواد البترولية والكيميائية والغازات والمواد شديدة الاشتعال والقابلة للانفجار، مع تحديد مسارات وتوقيتات مرور المركبات المحملة بها.

ويتضمن المقترح كذلك وضع ضوابط خاصة لمرور هذه المركبات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، أو خلال أوقات الذروة المرورية، فضلًا عن تنظيم أماكن الانتظار والتعامل مع المواد الخطرة، واشتراط تأهيل السائقين والعاملين في عمليات النقل، ورفع مستويات التأمين والسلامة طوال مراحل نقلها.

500 ألف جنيه تعويضًا عن الوفاة والعجز الكامل

ومن أبرز محاور مشروع القانون وضع نظام قانوني للتعويض عن ضحايا الكوارث، بحيث لا تظل مساعدة المتضررين مرتبطة بالمنح أو القرارات الاستثنائية، وإنما تتحول إلى حق قانوني منظم من خلال إنشاء مركز مخصص للتعويضات.

وحدد المشروع المقترح قيمة التعويضات على النحو التالي:

500 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكامل.

في حالات الوفاة والعجز الكامل. 250 ألف جنيه في حالات العجز الجزئي.

كما نص المقترح على مراجعة هذه المبالغ بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم، بما يحافظ على القيمة الفعلية للتعويضات وقدرتها على مساندة الأسر المتضررة.

البدوي: الوقاية والصيانة المسبقة ضرورة لحماية أرواح المواطنين

وشدد الدكتور السيد البدوي على أهمية تعزيز منظومة الوقاية والرقابة والصيانة المانعة في قطاعات السكك الحديدية والنقل والطرق، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني سياسات استباقية تستهدف منع وقوعها من الأساس.

ويطرح مشروع القانون، وفقًا لما أعلنه الحزب، تصورًا تشريعيًا يجمع بين الوقاية من المخاطر، وتشديد اشتراطات السلامة، وتأمين نقل المواد الخطرة، وإنشاء آلية لتعويض المتضررين، بما يفتح الباب أمام مناقشة إطار قانوني أكثر شمولًا للتعامل مع الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.