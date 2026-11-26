تتجه أنظار جماهير نادي الزمالك إلى المواجهة المرتقبة أمام الأفريقي التونسي، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية تعزز طموحاته في المنافسة على اللقب القاري.

أون سبورت تتيح مشاهدة مباراة الزمالك والأفريقي مجانًا

وفي خبر سار لجماهير القلعة البيضاء، تتيح قناة «أون سبورت» متابعة مباراة الزمالك والأفريقي التونسي مجانًا عبر البث الأرضي داخل مصر، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة.

وتمنح هذه الخطوة جماهير الزمالك فرصة مشاهدة اللقاء ومساندة فريقها في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمثل أهمية كبيرة في حصد أول ثلاث نقاط وتعزيز موقف الفريق في المنافسة على التأهل.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المواجهة تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال، ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق التونسي، مع الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي وتحقيق انطلاقة تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال منافسات المجموعة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

ويخوض الزمالك منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه كلًا من الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، في مجموعة قوية ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويطمح الفريق الأبيض إلى استعادة أمجاده الأفريقية والعودة إلى منصات التتويج القاري، في ظل غياب لقب دوري أبطال أفريقيا عن خزائن النادي منذ عام 2002، معتمدًا على خبرات لاعبيه ومساندة جماهيره طوال مشوار البطولة.

الزمالك يبحث عن بداية قوية أمام المنافس التونسي

ويولي الجهاز الفني للزمالك أهمية كبيرة لمواجهة الافتتاح، باعتبارها خطوة مؤثرة في تحديد مسار الفريق داخل المجموعة، حيث يسعى معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، والظهور بمستوى فني وبدني مميز