تتزايد المخاوف في فصل الشتاء من انتشار العدوى التنفسية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بالإنفلونزا، وزيادة أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات، ما يثير تساؤلات حول كيفية التمييز بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا ونزلات البرد العادية.

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا

وكشفت أحدث بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) عن ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 141% خلال أربعة أسابيع فقط، في مؤشر على تسارع انتشار الفيروس وزيادة الضغط على الخدمات الصحية.

أظهرت البيانات ارتفاع معدل دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا من 1.94 إلى 4.68 حالة لكل 100 ألف شخص منذ منتصف أكتوبر، وهو ما يعادل زيادة عدد حالات الدخول الأسبوعية من نحو 1100 إلى حوالي 2700 حالة في إنجلترا.

كما اقتربت نسبة اختبارات الإنفلونزا الإيجابية من الضعف، بعدما ارتفعت من اختبار إيجابي واحد من بين كل 16 اختبارًا إلى أكثر من اختبار إيجابي من بين كل 9 اختبارات.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان هيئة إسعاف لندن حالة الطوارئ الحرجة، نتيجة ارتفاع مكالمات الطوارئ المتعلقة بصعوبات التنفس.

وسجلت فرق الإسعاف 2834 حالة تهدد الحياة مرتبطة بمشكلات التنفس خلال الفترة من 1 إلى 18 نوفمبر، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

أعراض الإنفلونزا.. كيف تكتشف الإصابة؟

تتميز الإنفلونزا عادة بظهور الأعراض بصورة مفاجئة، وقد تكون أكثر حدة من أعراض نزلات البرد العادية، وتشمل:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

القشعريرة والشعور بالبرد.

آلام العضلات والجسم.

الصداع.

السعال الجاف.

التهاب الحلق.

الإرهاق الشديد والشعور بالتعب.

فقدان الشهية.

اضطرابات النوم.

وقد يعاني بعض المصابين، خاصة الأطفال، من القيء أو الإسهال أيضًا.

وعلى عكس نزلات البرد، يمكن أن تؤثر الإنفلونزا على الجسم بالكامل، وتسبب إرهاقًا شديدًا يجعل المريض غير قادر على ممارسة أنشطته اليومية بصورة طبيعية.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

أعراض فيروس كورونا.. هل تختلف عن الإنفلونزا؟

قد تتشابه أعراض فيروس كورونا إلى حد كبير مع أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وهو ما يجعل التمييز بينها اعتمادًا على الأعراض وحدها أمرًا صعبًا.

وتشمل أبرز أعراض كورونا:

السعال.

الصداع.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الإرهاق والتعب.

آلام العضلات.

فقدان حاستي الشم أو التذوق بشكل مفاجئ، وإن كان هذا العرض أقل شيوعًا مقارنة بالمراحل الأولى من الجائحة.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

أعراض نزلات البرد العادية

تظهر أعراض نزلات البرد عادة بصورة تدريجية، وتتركز بشكل أساسي في الأنف والحلق، وتكون في معظم الحالات أقل حدة من الإنفلونزا.

وتشمل الأعراض الشائعة:

العطس المتكرر.

انسداد الأنف أو سيلانه.

التهاب الحلق.

السعال الخفيف.

الشعور بالتعب بدرجة بسيطة.

وعادة لا يعاني البالغون المصابون بنزلات البرد من آلام عضلية شديدة أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة، مقارنة بالمصابين بالإنفلونزا.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

الفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد

يمكن توضيح أبرز الاختلافات بين العدوى التنفسية الثلاثة في النقاط التالية:

الإنفلونزا: تبدأ الأعراض بشكل مفاجئ، وتكون غالبًا أكثر حدة، مع ارتفاع الحرارة وآلام الجسم والإرهاق الشديد.

كورونا: تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا ونزلات البرد، وقد يصاحبه فقدان الشم أو التذوق.

نزلات البرد: تبدأ تدريجيًا، وتؤثر بشكل أساسي على الأنف والحلق، وتكون أعراضها عادة أخف.

وتظل الفحوصات الطبية الوسيلة الأكثر دقة لتحديد نوع العدوى، لأن تشابه الأعراض يجعل الاعتماد عليها وحدها غير كافٍ للتمييز بين الفيروسات.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

من الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا؟

حذر خبراء الصحة من أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل:

كبار السن.

الأطفال دون سن الخامسة.

الحوامل.

الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

أصحاب الحالات الصحية التي تؤثر على كفاءة الجهاز المناعي أو التنفسي.

وقد تتطور الإصابة لدى بعض الفئات إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي، وقد تستدعي دخول المستشفى أو الرعاية المركزة.

كما أن صعوبة التنفس تُعد علامة تحذيرية تستدعي الحصول على تقييم طبي عاجل.

كيف تفرق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد؟

لقاح الإنفلونزا يحمي من المضاعفات الخطيرة

شددت وكالة الأمن الصحي البريطانية على أهمية حصول الفئات المستحقة على لقاح الإنفلونزا، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت البيانات أن أكثر من 15.8 مليون شخص حصلوا على لقاح الإنفلونزا منذ بدء البرنامج السنوي المجاني في بريطانيا يوم 1 سبتمبر، مع تلقي كبار السن أكثر من نصف الجرعات المقدمة.

وأشار الدكتور أليكس ألين، استشاري علم الأوبئة بوكالة الأمن الصحي البريطانية، إلى أهمية تطعيم الأطفال، موضحًا أن أكثر من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام حصلوا على اللقاح.

وأكد أن اللقاح قد لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا في جميع الحالات، لكنه يساعد على تقليل شدة المرض وخطر حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.