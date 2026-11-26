اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بأن ما لا يقل عن 350 كاهناً إيطالياً اعتدوا جنسياً على ما يقرب من 400 قاصر على مدى 20 عاماً.

وقال الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، إن نتائج أول تقرير رئيسي عن الاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين في إيطاليا كانت مخزية للغاية، و"جرحاً مفتوحاً" أضر بسمعة الكنيسة ومصداقيتها.

وأضاف الكاردينال أثناء تقديمه التقرير في مدينة أسيزي في أومبريا، وهي مكان للحج مرادف للقديس فرنسيس: "نشعر بالخجل، ولا نرغب في إخفائه".

وأشار إلى أن الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها الكهنة "تكشف عن شرٍّ قد تغلغل في الكنيسة: يجب أن نسميه باسمه ونعترف بفظاعته. إن الانتهاكات التي يرتكبها رجال الدين هي جرح مفتوح في جسد الكنيسة".

وخلص التقرير إلى أن 70 في المائة من الضحايا كانوا من الأولاد الذكور، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

وذكر التقرير أن ربع حالات الاعتداء وقعت داخل الكنيسة أو غرفة الملابس الكنسية، وفي خُمس الحالات، استمر الاعتداء لأكثر من عامين.

وكان متوسط ​​عمر الكهنة المشاركين 43 عامًا، وكانت الغالبية العظمى منهم إيطاليين، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

ووجد البحث أن أكثر من 38 في المائة من الكهنة الذين تم الإبلاغ عنهم بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم ما زالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي ويخدمون رعاياهم.

"المقاومة الثقافية" في إيطاليا

في حين أن الكنيسة الكاثوليكية قد اهتزت بسبب فضائح الاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى أيرلندا وألمانيا وأستراليا، كان يسود هناك، حتى وقت قريب، قانون الصمت - في إيطاليا، الفناء الخلفي للفاتيكان .

وقد اتُهمت الكنيسة في إيطاليا بالتردد في التحقيق في هذه القضية، لا سيما بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا، التي كلفت بإعداد تقارير مستقلة حول الجرائم الجنسية التي يرتكبها رجال الدين.

وقالت اللجنة البابوية لحماية القاصرين، وهي قسم تابع للفاتيكان، العام الماضي إن هناك "مقاومة ثقافية كبيرة" في إيطاليا للتحقيق في الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين.

وأشارت لجنة الفاتيكان إلى أن هناك "محرمات ثقافية" تحيط بالحديث عن تجارب ضحايا وناجين الاعتداء الجنسي.

ويكشف التقرير الجديد جزئياً عن حجم الانتهاكات، على الرغم من أن الكنيسة تعترف بأن الأرقام ربما تكون مجرد غيض من فيض وأنها أقل بكثير من الواقع.

“الشر يسري في الكنيسة”

وقالت الكنيسة إنها تلقت شكاوى بشأن 356 من رجال الدين الذين اتُهموا بالاعتداء الجنسي على 385 ضحية بين عامي 2001 و2021.

حتى الآن، تم إبلاغ السلطات القضائية الإيطالية عن 123 رجل دين - أي ثلث إجمالي المتهمين بارتكاب انتهاكات، ومن بين هؤلاء، أدين 57 شخصًا وحُكم عليهم بالسجن.

وأفاد التقرير بأن الكنيسة حققت مع 218 كاهنًا، وأُدين نحو 70% منهم. ومن بين 356 كاهنًا متهمًا بالاعتداء، جُرِّد 87 كاهنًا من رتبهم الكهنوتية أو عُلِّقوا مؤقتًا من الخدمة الكهنوتية، وتقاعد 39 كاهنًا، وتوفي 67 كاهنًا.

وقال الكاردينال زوبي، الذي كان مرشحًا بقوة لمنصب البابا العام الماضي - أي أحد الكرادلة الذين كانت لديهم فرصة جيدة للفوز بالمنصب بعد وفاة البابا فرنسيس - "تكشف هذه الجرائم عن شرٍّ مستشرٍ في الكنيسة: يجب أن نسميه ونعترف بفظاعته". وقد اختار مجمع الكرادلة روبرت بريفوست، المولود في شيكاغو، والذي أصبح لاحقًا البابا ليو الرابع عشر.

وقال "إن فهم هذه الظاهرة يساعدنا على التدخل عند الضرورة. نريد أن تكون الكنيسة مكاناً آمناً".

وذكر مؤلفو التقرير، وهم معهد الأبرياء في فلورنسا، وهي وكالة لحماية الطفل، وجامعة بولونيا، أن النتائج بعيدة كل البعد عن الصورة الكاملة للاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين في إيطاليا.

وقالوا إن المعلومات التي تمكنوا من جمعها "لا تمثل المدى الكامل للأحداث التي وقعت ولا تسمح بتقدير دقيق للعدد الفعلي للانتهاكات".

في العام الماضي، قدرت جمعية تسمى Rete l'Abuso - شبكة الاعتداء - أن أكثر من 4700 شخص تعرضوا للاعتداء من قبل قساوسة كاثوليك في إيطاليا منذ عام 2020، وذلك وفقًا لروايات الضحايا والمصادر القضائية والتقارير الإعلامية.

فيما رفضت الجمعية تقرير الكنيسة ووصفته بأنه غير كافٍ.

وختم البيان "لا يزال السؤال الأساسي مفتوحًا - ما هي الإصلاحات الهيكلية والتزامات الإبلاغ الإلزامية التي ينبغي إدخالها في النظام القانوني الإيطالي لضمان حصول جميع الضحايا على العدالة السريعة والنزيهة؟".