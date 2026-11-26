ارتفع سعر الدولار في تعاملات الخميس 26-11-2026؛ بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في 37 قرشا مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري54.76 جنيه للشراء و 54.86 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.75 جنيه للشراء و 54.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي،الإسكندرية"..

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك 54.77 جنيه للشراء و 54.87 جنيه للبيع في بنوك "مصر، المصري الخليجي،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، HSBC،العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، الأهلي المصري، قطر الوطني QNB، فيصل الإسلامي، البركة".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 54.78 جنيه للشراء و 54.88 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد".

ووصل سعر الدولار 54.8 جنيه للشراء و 54.9 جنيه للبيع في بنوك " سايب، نكست، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر الدولار

بلغ أعلي سعر دولار 54.85 جنيه للشراء و54.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه 54.83 جنيه للشراء و54.84 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.