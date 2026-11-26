خيّم الحزن على منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري مساء الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل محملة بمواد بترولية، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم امتد إلى عدد من السيارات، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

31 وفاة و26 مصابًا في حادث الوراق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، الحصيلة النهائية للحادث، والتي بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، فيما دفعت الوزارة بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات، من بينها إمبابة العام والوراق المركزي وزايد التخصصي والقصر العيني ومستشفى أهل مصر، بينما غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويواصل آخرون تلقي العلاج والرعاية الطبية.

تفاصيل حادث حريق الوراق

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة عن تفاصيل الحادث، حيث تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بالجانب الخلفي الأيمن لسيارة نقل محملة بمواد بترولية، أثناء محاولة قائدها تغيير الحارات المرورية والتجاوز بسرعة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وأدى التصادم إلى فقدان السيطرة على السيارة الناقلة، وانفجار أحد إطاراتها واصطدامها بالحاجز الخرساني، ما تسبب في انقلابها وتسرب المواد البترولية واشتعال النيران، التي امتدت إلى عدد من السيارات والمركبات الموجودة بالطريق.

احتراق27 سيارة

وأشارت التقديرات الأولية إلى تضرر واحتراق 27 مركبة، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات التعرف على جثامين الضحايا مجهولي الهوية من خلال تحليل الحمض النووي DNA.

اعترافات المتهم في حادث الوراق

كشفت اعترافات المتهم في تحقيقات حادث الوراق عن تسلسل اللحظات التي سبقت اشتعال ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري، إذ اصطدمت سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة أثناء تجاوز المركبات والتنقل بين الحارات.

وأفاد المتهم بأن عجلة القيادة اختلت في يديه عقب الاصطدام، بينما انحرفت السيارة إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، لتندلع النيران.

انحراف السيارة

وكشفت التحقيقات أن الاصطدام أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة، ثم انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين واشتعال النيران.

وباستجواب المتهم ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، أقر بأنه كان يقود سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه السيارات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يديه وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأوضح، بحسب اعترافاته، أن أحد إطارات الناقلة انفجر، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، ما أدى إلى تسرب البنزين منها واندلاع الحريق.

السيسي يوجّه بدعم أسر الضحايا

وعقب الحادث، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، ومتابعة تداعيات الحادث والعمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الحادث مع الجهات المعنية، وجرى التنسيق بين الوزارات والأجهزة المختصة للتعامل مع تداعيات الواقعة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

39 سيارة إسعاف

ومن جانبها، رفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث، ودفعت بـ39 سيارة إسعاف للمشاركة في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين.

كما تابع وزير الصحة خالد عبد الغفار تقديم الخدمات الطبية للمصابين، ووجّه بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متخصصة لعلاج الحروق.

30 مليون جنيه لدعم أسر

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كل من هشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد عز، وياسين منصور، بتقديم كل منهم 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

النيابة العامة تكشف ملابسات حادث الوراق

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، بعد ضبط قائد السيارة الملاكي واستجوابه بشأن دوره في التصادم.

كما يجري استكمال الإجراءات الخاصة بالتعرف على جثامين الضحايا، وفحص الأدلة الفنية وموقع الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال الواقعة تثير حالة من الحزن والصدمة، بسبب الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفها الحريق، وسط مطالبات بتشديد إجراءات السلامة المرورية والرقابة على نقل المواد البترولية.



