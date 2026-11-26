تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لاستغاثات أسر ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعدما انقطعت أخبار عدد من المواطنين الذين تزامن وجودهم بموقع الحادث مع اندلاع النيران، لتبدأ رحلة بحث مؤلمة بين المستشفيات وأقسام الطوارئ، في محاولة للوصول إلى ذويهم والاطمئنان على مصيرهم.

بلاغات التغيب والاستغاثات

وتكثف الجهات المختصة جهودها لفحص بلاغات التغيب والاستغاثات التي أطلقتها أسر المفقودين، مع مراجعة بيانات الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم منذ وقوع الحادث، ومطابقتها بكشوف المصابين والمتوفين في المستشفيات التي استقبلت ضحايا الحريق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور وأسماء عدد من المفقودين، مصحوبة بمناشدات من أسرهم للمساعدة في الوصول إليهم، بعدما فشلت محاولات البحث الأولية في العثور عليهم، رغم توجه ذويهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث والسؤال عن المصابين.

ولم تتوقف الاستغاثات عند حدود البحث عن المفقودين، إذ اضطرت بعض الأسر إلى نشر تفاصيل الملابس التي كان يرتديها ذووهم قبل الحادث، وأماكن وجودهم وخط سيرهم، أملا في التعرف عليهم أو تلقي أي معلومة تكشف مصيرهم.

وفي إطار جهود تحديد هوية جميع الضحايا، تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات الجثامين مجهولة الهوية، وإجراء تحاليل الحمض النووي DNA ومضاهاة العينات مع العينات المقدمة من أسر المفقودين، خاصة في ظل صعوبة التعرف على بعض الضحايا نتيجة تفحم الجثامين.

وكان حريق هائل قد اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر حادث ناقلة المواد البترولية، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات والمركبات المحيطة، مخلفة عشرات الضحايا والمصابين، فيما تواصل الجهات المعنية حصر الأعداد والتعرف على هوية جميع المتوفين.