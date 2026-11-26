رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى ببنك الدم التابع له؛ استجابة لتداعيات حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك لتوفير فصائل الدم اللازمة لتلبية احتياجات المصابين، ومساندة جهود الاستجابة الطبية للحادث.

كما خصص الهلال الأحمر المصري سيارة للتبرع بالدم أمام مستشفى إمبابة العام، لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع، بما يسهم في دعم أرصدة بنك الدم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمصابين خلال تلقيهم الرعاية الطبية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهلال الأحمر المصري للاستجابة للحوادث والطوارئ، ودعم المنظومة الصحية في التعامل مع تداعيات الحوادث، من خلال إتاحة خدمات التبرع بالدم وتيسير مشاركة المواطنين في جهود المساندة الإنسانية للمصابين.