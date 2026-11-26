قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قال لآدم وزوجه: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]، تأمل: ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ مساحة واسعة من المباح والاختيار، ثم: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾حدٌّ من حدود الله لا ينبغي تجاوزُه.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الله أباح لهما أن يأكلا من الجنة حيث شاءا، ونهاهما عن شجرة واحدة؛ فكانت أمامهما سعة في المباح، وحدٌّ ينبغي الوقوف عنده.

حرية الاختيار لا تعني التحرر من التكليف

وأشار إلى أنه من هنا نتعلم أن حرية الاختيار لا تعني التحرر من التكليف، وأن وجود حدود تضبط السلوك لا يلغي الاختيار، بل يجعل الإنسان مسؤولًا عما يختاره.

وتابع: “فالحرية ليست أن تفعل كل ما تشتهي، وليست أن تقول: أنا حر، فلا حق لأحد عليَّ، ولا أمر لله يلزمن، هذه ليست حرية، وإنما هي تفلُّت”.

وقال إن الله أعطى الإنسان عقلًا واختيارًا وإرادة، ثم أرسل إليه الرسل، وبيَّن له الحلال والحرام، وجعله مسئولًا عن اختياراته وأعماله.

وأضاف: “فحدود الله لا تُلغي حرية الاختيار، وإنما تضبطها وتهدي الإنسان إلى ما فيه صلاحه”.

وتابع: “وكما أن الطريق الواسع يحتاج إلى علامات وحدود حتى يصل المسافر إلى غايته، كذلك حياة الإنسان تحتاج إلى منهج يهديه ويضبط سلوكه”.

واستطرد: “أنت حر، ولكن ليس من حقك أن تظلم وحر، ولكن ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الناس، وحر، ولكنك عبدٌ لله، ومن هنا تجتمع الحرية والعبودية لله من غير تناقض؛ فالعبودية لله تحررك من عبودية الهوى والمال والناس والشهوة”.

وأوضح أن الحرية الحقيقية ليست أن تتحرر من كل قيد، وإنما أن تتحرر مما يستعبدك ويصرفك عن الحق، وأن تجعل اختيارك طريقًا إلى طاعة الله وإصلاح نفسك وعمارة الأرض، فالحرية نعمة، ومسئولية أمام الله والناس.