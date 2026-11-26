نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الصحة: لدينا إمكانات طبية وبشرية كافية للتعامل مع إصابات الحروق | فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المستشفيات المصرية تمتلك تقنيات حديثة وإمكانات طبية متقدمة للتعامل مع حالات الحروق، مؤكداً أن الفرق الطبية تعاملت سابقاً مع حوادث وحالات إصابة أكثر صعوبة، سواء داخل مصر على مدار السنوات الماضية أو مع مصابين جرى استقبالهم من مناطق إقليمية مجاورة.

وزير الصحة: حالات الحروق تتراوح بين 30 و80% من الجسم والفرق الطبية تتعامل معها بكفاءة | فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن ضحايا حادث الطريق الدائري موزعين على المستشفيات الواقعة في نطاق الحادث، وهي الوراق العام وإمبابة العام والشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور، إلى جانب استقبال بعض الحالات في أقسام الحروق المختلفة، ومنها مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

«دعم نفسي وإغاثي لأسر الضحايا».. مُتحدّث التضامن يكشف تفاصيل التحرّك العاجل بحادث الوراق |فيديو

قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فور وقوع حادث الطريق الدائري وإبلاغ الوزارة به، فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ممثلة في فريق الإغاثة، بالتوجه مباشرة إلى موقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازمة.

الصحة: الحصيلة النهائية لحادث الطريق الدائري 31 وفاة و21 مصاباً حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنّ الحصيلة النهائية لحادث الطريق الدائري بلغت حتى الآن 31 حالة وفاة و21 مصاباً، مقدماً خالص التعازي إلى الشعب المصري وأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

خبير سلامة طرق: العنصر البشري مسئول عن أكثر من 70% من حوادث الطرق.. والتحقيقات تكشف أسباب حادث دائري الوراق

أكد اللواء أيمن الضبع، مستشار التخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، أنه من الصعب حتى الآن تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث دائري الوراق، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى جمع الأدلة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عن أسبابه الحقيقية.

محافظ الجيزة: حادث الوراق وقع أعلى الدائري بنطاق حي الوراق أسفل محور روض الفرج.. وتنسيق لنقل المصابين بين المستشفيات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنّ المحافظة قدمت خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون العلاج حالياً بالمستشفيات.

هل تسبب كابل كهربائي في حادث الوراق؟.. وزارة الكهرباء تكشف حقيقة الرواية المتداولة

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إنّ الوزارة تقدمت بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أنّ ما تردد بشأن احتمال تسبب عطل كهربائي في وقوع الحادث لا يتفق مع التوضيحات والبيانات الفنية الصادرة عن الوزارة.

متحدث الوزراء: الحماية المدنية سيطرت على حريق حادث الطريق الدائري وفتح الطريق أمام حركة المرور

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنّ الحكومة تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات حادث الطريق الدائري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تحرك الوزارات والجهات المعنية والتواجد ميدانياً منذ وقوع الحادث.

محمود مسلم: أوروبا الخاسر الأكبر من اللقاء الثلاثي بين أمريكا وروسيا والصين

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن أوروبا تعد الخاسر الأكبر من اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الأمريكي ونظيريه الروسي والصيني، في ظل تراجع دورها في المشهد الدولي، رغم أنها الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في تمويل الحرب الأوكرانية.

من السودان إلى غزة والبحر الأحمر.. فاتن عبد المعبود تكشف 4 تحركات مصرية ترسم ملامح الأمن القومي

سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، الضوء على التحركات المصرية المتزامنة في أربعة ملفات إقليمية بالغة الأهمية، تشمل السودان وليبيا وقطاع غزة والبحر الأحمر، معتبرة أن تزامن هذه التحركات يعكس اتساع نطاق الرؤية المصرية لحماية الأمن القومي وتعزيز الحضور السياسي والاستراتيجي للقاهرة في المنطقة.