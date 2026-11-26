كشف الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن خمسة أنواع من الظلمات التي يواجهها الإنسان في حياته وبعد وفاته، موضحًا أن لكل ظلمة ما ينيرها من الطاعات والأعمال الصالحة التي تقرب العبد من الله وتعينه على تجاوز الصعوبات في الدنيا والآخرة.

وأوضح رمضان عبد الرازق، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذنوب تمثل ظلمة للقلب، وأن التوبة الصادقة هي النور الذي يمحو آثار المعصية ويعيد للقلب صفاءه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أثر الذنوب في القلب، إذ تترك المعصية نقطة سوداء، فإذا تاب العبد زالت، أما إذا استمر في الذنوب تراكمت حتى تغطي قلبه، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».

الصلاة تنير ظلمة القبر

وأشار عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف إلى أن القبر من مواطن الظلمة التي يحتاج الإنسان إلى نور يرافقه فيها، مؤكدًا أن الصلاة من أعظم الأعمال التي تنير قبر المسلم، وتكون سببًا في الطمأنينة والرحمة، داعيًا إلى المحافظة عليها وعدم التفريط فيها، لما لها من أثر عظيم في حياة الإنسان وبعد مماته.

لا إله إلا الله نور الميزان يوم القيامة

وأضاف أن الميزان يوم القيامة يحتاج إلى ما يثقل كفة الحسنات وينير طريق العبد، موضحًا أن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» من أعظم ما يرفع ميزان الإنسان، وأن فضلها لا يقتصر على ترديدها باللسان، وإنما يمتد إلى الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها والعيش على هديها، فهي من أثقل الكلمات في ميزان العبد.

اليقين بالله ينير طريق الصراط

ولفت رمضان عبد الرازق إلى أن الصراط من المواقف التي يحتاج فيها الإنسان إلى نور يهديه ويعينه على النجاة، وأن اليقين بالله والثقة في رحمته وحسن الظن به من أهم ما يثبت المؤمن في رحلته، مؤكدًا أهمية التعلق بالله والاطمئنان إلى رحمته وفضله.

واستشهد في حديثه بما ورد في رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام من معاني اليقين، وبقول الله تعالى: «فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ»، كما استشهد بالحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني»، موضحًا ما يتضمنه الحديث من معاني القرب والرحمة والجزاء على ذكر الله والتقرب إليه.

العمل الصالح نور الإنسان في الآخرة

واختتم الشيخ رمضان عبد الرازق حديثه بالتأكيد على أن الآخرة تحتاج إلى نور يرافق الإنسان ويعينه على النجاة، وأن العمل الصالح هو هذا النور، لما له من أثر في رفع درجات العبد والشفاعة له بإذن الله، والأخذ بيده نحو الجنة.

وأوضح أن الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان في حياته، وما يحرص عليه من طاعات وخير وإحسان، تكون سببًا في نجاته يوم القيامة، داعيًا إلى اغتنام العمر في التقرب إلى الله، والإكثار من الطاعات، والابتعاد عن الذنوب، حتى يجد الإنسان ثمرة أعماله في الدنيا والآخرة.



