وجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص، انتقادات جديدة للنهج الإسرائيلي، داعيا تل أبيب إلى تجاوز ما وصفه بـ«عقلية الحرب»، والتحول نحو الدبلوماسية الاقتصادية وبناء شراكات تجارية أوسع، بدلا من الاستمرار في التركيز على المواجهات العسكرية.

وقال كوشنر، خلال مقابلة مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل سبرينغر» الإعلامية، نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية مقتطفات منها الأربعاء، إن إسرائيل بحاجة إلى إعادة النظر في أولوياتها، والتخلص من العقلية التي فرضتها سنوات الصراع، معتبرا أن الانفتاح الاقتصادي يمثل مسارا مهما لتعزيز مكانتها وعلاقاتها الدولية.

وضرب المبعوث الأمريكي مثالا بالسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن مسؤولي البلدين يتوجهون إلى واشنطن برفقة وفود تضم نحو 100 رجل أعمال، ويعملون على إبرام صفقات تجارية واستثمارية، في نموذج دعا إسرائيل إلى الاستفادة منه.

إسرائيل تمتلك اقتصادا قويا

وأكد كوشنر أن إسرائيل تمتلك اقتصادا قويا وقدرات تكنولوجية متقدمة، إلا أن استثمار هذه الإمكانات يتطلب رؤية مختلفة تقوم على إدراك الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز الشراكات التي تحقق مصالح متبادلة مع الدول الأخرى.

ولا تأتي هذه التصريحات بمعزل عن مواقف سابقة لكوشنر انتقد فيها المسار الإسرائيلي، محذرا من أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع إسرائيل نحو عزلة دولية متزايدة. وسبق أن طرح أمامها خيارين، يتمثل الأول في استخلاص الدروس من هجمات السابع من أكتوبر والخروج منها أكثر أمنا وانفتاحا على العالم، بينما يقود الثاني إلى ترسيخ صورتها كدولة منبوذة دوليا.

إعادة إعمار قطاع غزة

وتتزامن هذه المواقف مع تعقيدات تنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار الخلافات بشأن ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار. ووفقا لما أوردته مجلة «نيويورك ماغازين»، حاول كوشنر إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح لمجلس السلام بالمضي قدما في خطة التعافي، لكن تلك الجهود واجهت رفضا إسرائيليا، فيما لم تتمكن لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع من دخوله.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر إلى موافقة حماس وفصائل أخرى، خلال يوليو، على خارطة طريق تتضمن التخلي عن السلاح، لكنه أوضح أن تفاصيل التنفيذ لا تزال غير محسومة، في ظل عدم دخول اللجنة الفلسطينية إلى غزة وعدم نشر قوة الاستقرار الدولية.

وتكشف تصريحات كوشنر عن تباين واضح بين الرؤية الأمريكية المطروحة لمستقبل المنطقة، والتي تركز على إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات، وبين النهج الإسرائيلي الذي لا يزال يضع الاعتبارات الأمنية ونزع سلاح حماس في مقدمة شروطه لأي ترتيبات سياسية أو انسحاب من القطاع.