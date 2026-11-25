أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن صدور القرار الوزاري 366 بتاريخ 25 نوفمبر 2026 الخاص بتعيين معلمي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم بالمحافظات الحدودية

وفي هذا الإطار ، وجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، رسالة لهؤلاء المعلمين جاء نصها كالتالي :

نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى معلمي الدفعة الخامسة المُعيَّنين بالمحافظات الحدودية ، بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (366) بتاريخ 25 نوفمبر 2026، متمنين لهم بداية مهنية موفقة، ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

إن تعيينكم يمثل خطوة مباركة نحو تعزيز رسالة التعليم، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، ودعم مسيرة التنمية في محافظاتنا الحدودية الغالية، التي تحظى بمكانة وطنية عزيزة وتستحق كل جهد مخلص.

نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يجعل منكم نماذج مشرفة في أداء رسالتكم التربوية، وأن يكلل جهودكم بالنجاح، ويعينكم على حمل أمانة التعليم بكل إخلاص واقتدار، وأن يجعل عطائكم نورًا يضيء مستقبل أبنائنا، وسهمًا في رفعة وطننا العزيز

مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، مسوغات التعيين لمعلمي الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم ، مؤكدة أنها تتمثل في :

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهة العمل.

- إقرار معتمد من مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدق على توقيع المعين بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- إقرار المجلس الطبي المختص (الكشف الطبي).

- شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

- عدد ٥ صور شخصية.

- تحليل المخدرات.

- استمارة (١٠٣) ع.ح.

- المستندات التي سيتم طلبها من المعلم بالإدارة التعليمية بعد التوزيع.