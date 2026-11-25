ارتفع عدد ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، في الاتجاه المؤدي إلى الهرم قبل محطة مترو القومية، إلى 13 حالة وفاة و15 مصابًا، وفق آخر حصر مبدئي للضحايا.

تفاصيل الحريق

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع النيران ومحاولة السيطرة عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحريق اندلع عقب انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى إلى اشتعال النيران بها وامتدادها إلى عدد من السيارات الأخرى، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

وأسفر الحادث، عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 15 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته.