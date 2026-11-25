مأساة وقعت أحداثها داخل شقة بمنطقة الهرم في الجيزة، سطرت نهاية حزينة لزوجين رحلا سويا بعد سنوات من الزواج، جراء براد شاي تسبب في تسرب الغاز داخل شقتهم ووفاتهم في الحال.

حكاية زوجين الهرم

حكاية الزوجين بدأت قبل سنوات جمعتهم قصة حب طوال سنوات ماضية، فالزوج يعمل شيف وبلغ من العمر 55 عاما وزوجته أكبر منه بـ 5 سنوات ربة منزل، كانت حياتهم عادية دون مشكلات حتى عكرها كوب شاي طلبه الزوج فوضعت الزوجة براد الشاي على البوتوجاز وقامت بنسيانه مما نتج عنه تسرب الغاز واختناقهما ووفاتهم سويا.

باشرت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثماني زوجين داخل شقتهم بمنطقة الهرم، وصرحت بدفن الجثامين بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استمعت لأقوال شهود العيان من الجيران والأسرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من قسم شرطة الهرم تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثماني شيف بأحد المطاعم وزوجته داخل شقتهم بدائرة القسم بعد انتشار رائحة غاز في العقار، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة لمسرح الحادث.

انتقل فريق من مباحث الهرم إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة وكسر في باب الشقة من قبل الجيران الذين قاموا بفتحه بعد تسرب الغاز وعدم وجود كسر في النوافذ، وجثماني الشخص وزوجته مغطيان باقمشة داخل صالة الشقة.

وكشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة المباحث في الجيزة، العثور على براد شاي متواجد أعلى البوتوجاز وبقايا لرائحة غاز في الشقة وشعلة البوتوجاز مغلقة، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.