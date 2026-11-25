قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وسائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من شخص خليجي الجنسية، بعدما أوهماه بأنهما من رجال الشرطة واستوليا على متعلقاته وفرّا هاربين بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ أثناء سيره بأحد شوارع المنطقة بشخصين يستوقفانه ويدعيان أنهما من رجال الشرطة، قبل أن يتمكنا من الاستيلاء على حقيبة يده التي احتوت على 1500 دولار أمريكي و300 ريال، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما يبلغ من العمر 50 عامًا عاطل والآخر 55 عامًا ويعمل سائقًا، ولهما معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.