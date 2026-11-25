أعلن الجامع الأزهر، اليوم، الأربعاء، فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بمختلف المحافظات، وذلك على أن يستمر التقديم لمدة أقصاها 15 يومًا.

جاء ذلك وفق توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق العلوم الشرعية والعربية

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، أن القبول بالموسم الجديد، يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة لكل مرحلة، جاءت كالتالي: ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا وقت التقديم، كما يحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو إجازة حفص من أحد معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتوسطة.

وأشار "فؤاد" إلى أنه يحق لأي متقدم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة التمهيدية، ويحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في أي من الشعب الخمس: (الشعبة العامة، العقيدة، التفسير والحديث، الفقه وأصوله، اللغة العربية، ويستطيع الحاصلون على ليسانس الآداب أو بكالوريوس التربية (قسم اللغة العربية) الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في شعبة اللغة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدراسة متاحة عبر نظامي الحضور المباشر والتعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن فتح باب القبول يأتي ضمن جهود الجامع الأزهر لتيسير تلقي العلم وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجه التعليمية المتخصصة، مشدد ًا على الدور المحوري لبرامج رواق العلوم الشرعية والعربية في ترسيخ الوعي الديني الصحيح وبناء المعرفة الشرعية لدى المواطنين، بما يسهم في تحصين المجتمع ومواجهة الأفكار الهدامة، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى سرعة التقديم خلال المهلة المحددة (15 يومًا) عبر الرابط الإلكتروني المخصص من هنا: اضغط هنا

وأشار الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، إلى ضرورة التزام المتقدمين والدارسين بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها: